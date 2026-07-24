ホロライブ・水宮枢、アプリ課金のしすぎでコンビニ店員に心配される「顔覚えられたｗ」
「ホロライブ」所属VTuber・水宮枢さんが、24日までにスマホゲーム『ホロライブドリームス』の実況を配信。コンビニ店員に特殊詐欺にあっていないか心配された話をし、ファンを爆笑させている。
【動画】重課金でコンビニ店員に心配された枢さん（1：27：25ごろ）
『ホロライブドリームス』は、総勢50名以上のホロライブメンバーが登場し、150曲以上の楽曲を収録したリズム＆RPGだ。
23日に配信されたばかりの本作を実況した枢さんは、早速ガチャを引くもお目当てのホロメンは100連以上回してもこず、ついには配信中に追加のApple Gift Cardを買いにコンビニへ行くことに。
そして、コンビニから帰ってくると「配信前にApple Gift Cardを買ったコンビニに行ったのよ。コンビニのお姉さんに『大丈夫ですか？特殊詐欺に引っかかってないですか？』って言われた」と、告白した。
まさかの詐欺被害を疑われた枢さんにリスナーからは「いいコンビニやん」「店員さんナイス」「顔覚えられたｗ」「ある意味あってる」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Su Ch. 水宮枢 - FLOW GLOW」
【動画】重課金でコンビニ店員に心配された枢さん（1：27：25ごろ）
『ホロライブドリームス』は、総勢50名以上のホロライブメンバーが登場し、150曲以上の楽曲を収録したリズム＆RPGだ。
23日に配信されたばかりの本作を実況した枢さんは、早速ガチャを引くもお目当てのホロメンは100連以上回してもこず、ついには配信中に追加のApple Gift Cardを買いにコンビニへ行くことに。
まさかの詐欺被害を疑われた枢さんにリスナーからは「いいコンビニやん」「店員さんナイス」「顔覚えられたｗ」「ある意味あってる」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Su Ch. 水宮枢 - FLOW GLOW」