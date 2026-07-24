ジョージア州での集会

低迷するニューヨークの球団を、大統領もネタにした。ドナルド・トランプ氏は22日（日本時間23日）、ジョージア州で行われた集会で、「メッツの総年俸は球界最高なのに、毎回負けている！」と指摘した。

メッツは歴代最高額となる契約を結んだフアン・ソト外野手や、フランシスコ・リンドーア内野手、ボー・ビシェット内野手、マーカス・セミエン内野手らを抱えながら、前半戦を終えて断トツの地区最下位に沈んでいる。

ジョージア州にはアトランタ・ブレーブスの本拠地があり、集会には元監督のブライアン・スニッカー氏や、ブレーブスのマイク・プラントCEOも参加した。

トランプ大統領は「私は野球が好きだ。この男（ブレーブスのマイク・プラントCEO）は素晴らしい仕事をした！ メッツの総年俸は球界最高なのに、毎回負けている！」と、メッツを引き合いに出してブレーブスを持ち上げると、観衆からは歓声があがった。

続けて「（プラントCEOが）どれだけ優秀なのか理解されていない。絶対に落ちないチームがある一方で、『私たちは再建している』と言って、何年も再建しているチームもある。この男（プラントCEO）が再建することは絶対にない。彼は常にトップでアメージングだからだ」とスピーチした。（Full-Count編集部）