【まとめ】楽天あとリボキャンペーンが改悪？手数料ゼロで最大4000ポイント獲得する手順
YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が「【安定の改悪】最新リボ攻略 楽天あとリボキャンペーン劣化でも攻略する理由」と題した動画を公開した。楽天カードの「あとからリボ払い」を利用して最大4,000ポイントを獲得するキャンペーンの詳細と、手数料を回避しつつポイントをもらう最新の攻略手順を解説している。
今回のキャンペーンは、50,000円以上の「あとからリボ払い」利用で2,000ポイント、さらに100,000円以上なら合計4,000ポイントが付与されるというもの。ネコ山氏は、前回の「30,000円で2,000ポイント」から還元率が4%に低下した点に触れ、「あからさまに改悪されています」と指摘。それでも「まだまだ僕らの世界からすればお得」だと語り、参加の意義を強調した。
リボ払いは手数料が懸念されるが、ネコ山氏は手数料を発生させずにポイントを獲得する手順を提示した。まず、1枚目の楽天カードで楽天キャッシュなどに50,000円から100,000円をチャージする。明細に反映された後、リボ払いに変更し、即座に全額を繰り上げ返済することで、利用実績を作りつつ手数料を回避できるという。さらに、指定された請求月にリボ払いの請求実績を残すため、2枚目の楽天カードで1円だけチャージし、リボ払いに変更するテクニックを指南した。
動画の後半では、付与される期間限定ポイントの消化先として、楽天ペイやガソリン代のほか、公営競技アプリを利用した現金化の手段も提示。また、視聴者からの質問に応える形で、住信SBIネット銀行が8月3日に「ドコモSMTBネット銀行」へ社名変更する件にも言及し、振込設定の変更が必要になる期間などの注意事項を共有した。
キャンペーンのエントリーおよび利用期間は8月11日までとなっている。ネコ山氏は「ポイ活初心者でもやればできる」と視聴者を後押ししている。ポイントを効率よく増やしたい人は、キャンペーンの適用条件や繰り上げ返済の手順を正確に把握したうえで、挑戦を検討してみてはいかがだろうか。
今回のキャンペーンは、50,000円以上の「あとからリボ払い」利用で2,000ポイント、さらに100,000円以上なら合計4,000ポイントが付与されるというもの。ネコ山氏は、前回の「30,000円で2,000ポイント」から還元率が4%に低下した点に触れ、「あからさまに改悪されています」と指摘。それでも「まだまだ僕らの世界からすればお得」だと語り、参加の意義を強調した。
リボ払いは手数料が懸念されるが、ネコ山氏は手数料を発生させずにポイントを獲得する手順を提示した。まず、1枚目の楽天カードで楽天キャッシュなどに50,000円から100,000円をチャージする。明細に反映された後、リボ払いに変更し、即座に全額を繰り上げ返済することで、利用実績を作りつつ手数料を回避できるという。さらに、指定された請求月にリボ払いの請求実績を残すため、2枚目の楽天カードで1円だけチャージし、リボ払いに変更するテクニックを指南した。
動画の後半では、付与される期間限定ポイントの消化先として、楽天ペイやガソリン代のほか、公営競技アプリを利用した現金化の手段も提示。また、視聴者からの質問に応える形で、住信SBIネット銀行が8月3日に「ドコモSMTBネット銀行」へ社名変更する件にも言及し、振込設定の変更が必要になる期間などの注意事項を共有した。
キャンペーンのエントリーおよび利用期間は8月11日までとなっている。ネコ山氏は「ポイ活初心者でもやればできる」と視聴者を後押ししている。ポイントを効率よく増やしたい人は、キャンペーンの適用条件や繰り上げ返済の手順を正確に把握したうえで、挑戦を検討してみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
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