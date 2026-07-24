警察によりますと、今月17日に霧島市の天降川沿いで発見された男性の遺体が、先月から行方不明だった熊本県八代市の田中嶺臣ちゃん(５)と判明しました。



6月21日、霧島市隼人町嘉例川の温泉施設「かれい川の湯」で熊本県八代市の田中嶺臣ちゃん(5)の行方がわからなくなりました。嶺臣ちゃんは露天風呂付きの家族湯に入浴していましたが、先に脱衣所に行った両親が少し目を離した隙に姿が見えなくなりました。

警察と消防は、嶺臣ちゃんが施設の近くを流れる、天降川に落ちた可能性があるとみて捜索を開始。のべ約1000人を動員しましたが大雨の影響もあって活動は難航しました。



消防もいったん捜索を打ち切っていましたが、天降川の水位が下がるのを待って7月17日に警察と消防による一斉捜索を実施。その結果、施設から約800メートル下流の岸で、堆積していた流木の中から身元や年齢のわからない男の子とみられる遺体が見つかりました。



警察は遺体の身元が、嶺臣ちゃんの可能性もあるとみて、DNA型鑑定などを行い、その結果、遺体は嶺臣ちゃんだということが判明したということです。死後3、4週間経過しているとみられ、死因については不詳です。死亡につながるような大きな傷はないということです。



警察は嶺臣ちゃんが、どのような経緯で死亡したのか調べを進める方針です。