¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛâÐ´ÝÇËÎö¤Î¤Þ¤Þ°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¿·¿Í¤¬¼ê½Ñ¡¡Ã´Åö°å¡Ö¥¿¥Õ¤Ê»Ò¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¿·¿Í¤Î¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¯¥í¥À¡á¥°¥é¥¦¥¢¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬âÐ´ÝÇËÎö¤Î¾õÂÖ¤Ç°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡££²£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡Ë¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¥°¥é¥¦¥¢¡¼¤Ï¼«ÂÇµå¤ò¸Ô´Ö¤ËÅö¤Æ¤ÆâÐ´Ý¤òÉé½ý¡£Íâ£²£±Æü¡ÊÆ±£²£²Æü¡Ë¡¢¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢µåÃÄ¤Ï£±£°Æü´Ö¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Î£²²ó¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥È¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤¥á¥¸¥ã¡¼½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èá·à¤Ï£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£µ²ó¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æó»à°ìÎÝ¤«¤é¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤¿¼«ÂÇµå¤¬¸Ô´Ö¤òÄ¾·â¡£¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤ÆÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤ÈºÆ¤ÓÂÇÀÊ¤Ø¡£¸«»ö¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ°ìÎÝ¤Ç¾Ð´é¤â¸«¤»¤¿¡£¥Õ¥¡¥¦¥ë¥«¥Ã¥×¤Ï¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¥°¥é¥¦¥¢¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£¶²ó¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¡£ÉÂ±¡¤ËÄ¾¹Ô¤·¤¿¤È¤³¤íâÐ´Ý¤¬ÇËÎö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥ê¥¾¥Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ç§ÄêÈçÇ¢´ï²Ê°å¤Î¥Ü¥ë¥Ï¥ó°å»Õ¤Ï¡ÖÈà¤Ï¥¿¥Õ¤Ê»Ò¤À¡£¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¾É¾õ¤¬É½¤ì¤º¡¢±Ç²è¤ÇÃ¯¤«¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¿ôÊ¬¸å¤ËÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Èà¤Ï¾×·â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥é¥¦¥¢¡¼¤Ï£¶·î£²£¹Æü¤Ë¾º³Ê¤·¡¢£±£¶»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£´³ä£±Ê¬£·ÎÒ¤È¹¥Ä´¤Ç½éËÜÎÝÂÇ¤â¥Þ¡¼¥¯¡£âÐ´Ý¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤Æ®»Ö¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¼«»¦¹Ô°Ù¤À¤í¤¦¡£