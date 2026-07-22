“軽トラ女子”グラドル・三田悠貴、理想的美ボディ！ はち切れんばかりロマンあふれるデジタル写真集!!
『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 三田悠貴「大絶賛ボディ」』が発売中。このたび、誌面カットが配信となった。
【写真】“軽トラ女子”で話題の美女、はち切れんばかりのグラビア！
三田悠貴は、1998年岐阜県生まれ。軽トラ女子として話題の彼女は最新DVD『三田ちゃんパラダイス』（アイドルワン）が発売中。
本作は、週刊SPA!名物グラビアコーナー『グラビアン魂』で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んだデジタル写真集に仕上がっている。
こぼれるバストがすごすぎる！ 見る者を驚かせる大きなバストが目を引くカットが表紙に採用されており、舌ペロがアクセントとなっている。またあぐらをかいたカットでも、ビキニトップからバストがこぼれてしまっており、豊満なロマンがはち切れんばかりに満ちている。
洋服カットでは、赤ちゃんのようなもっちゅりんとした質感の太ももがチェックできる。またソファを使って撮られたカットでは、太ももと併せて理想的なヒップラインも披露しており、グラビアン達も大絶賛したボディが惜しげもなく収録しているデジタル写真集だということが分かるはず！
【写真】“軽トラ女子”で話題の美女、はち切れんばかりのグラビア！
三田悠貴は、1998年岐阜県生まれ。軽トラ女子として話題の彼女は最新DVD『三田ちゃんパラダイス』（アイドルワン）が発売中。
本作は、週刊SPA!名物グラビアコーナー『グラビアン魂』で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んだデジタル写真集に仕上がっている。
洋服カットでは、赤ちゃんのようなもっちゅりんとした質感の太ももがチェックできる。またソファを使って撮られたカットでは、太ももと併せて理想的なヒップラインも披露しており、グラビアン達も大絶賛したボディが惜しげもなく収録しているデジタル写真集だということが分かるはず！