長めの文章を読んでいると、つい別のことを考えてしまい、何度も読み直す“無限ループ”になるという現象がXで話題を集めている。

【映像】長めの文章を読む時に起きる無限ループ



投稿したのは、も〜さん（@mori2ta）。長めの文章読んでる時に「今日の晩ごはん……」「髪切りたい」などと別の思考が巡り、「やべ、全然別の事考えてた もっかい読み直そ」と最初に戻るものの、再び別のことを考えてしまい、無限ループに陥るという読書“あるある”を投稿した。

投稿を見た人からは「同じく！何度読んでも本の内容入ってこない…（泣）」「リスニング勉強中の私」「これラジオ聴いてる時になる 何度も60秒戻してる…」「こうなったら気持ちが本に向いてないから一旦離れて後で読む」などの声が寄せられ、1.2万件を超える“いいね”が集まる反響となった。

ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿者を取材。「数年前から集中力が切れやすくなってきたなと改めて自覚しました。紙の本だけに限らずネット記事、ラジオ、テレビ、YouTubeなどあらゆるジャンルで起きてしまいます。Xの140字投稿や10分未満の短い動画に慣れすぎてしまっているのかもしれません」と話している。

また、投稿の反響については「ちょっと自虐的ではあるけど笑いに変えられたらいいなと思って投稿したのですが、思いのほか共感のお声をいただけて嬉しかったです！」と語っている。（『わたしとニュース』より）