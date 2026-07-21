小泉光咲×四坂亮翔『陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい』キービジュアル公開
「原因は自分にある。」の小泉光咲と四坂亮翔がダブル主演するドラマ『陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい』のキービジュアルが解禁。追加キャストも発表された。
【写真】鈴木（小泉光咲）や芹沢（四坂亮翔）が通う高校の同級生たち
原作は、人気BL『みなと商事コインランドリー』を手掛けた椿ゆずの同名小説。ドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』や『25時、赤坂で』などの話題作を手掛けたクリエーターチームが集結し、新たなBL作品を生み出す。
キービジュアルでは、「プロット用」と書かれたノートを抱える鈴木（小泉）に、芹沢（四坂）がグッと迫りくる姿が目を引く。鈴木の恥ずかしくも驚いている表情と、鈴木を愛おしそうに見つめる芹沢の表情で二人の関係性を表現している。さらに、竹内（木村魁希）、佐伯（田中笑太郎）、岩崎（葉山侑樹）の陽キャ3人も二人を見守るようにデザインされている。
さらに、鈴木や芹沢が通う高校の同級生たちを演じるキャストも一挙解禁。鈴木の1年生のときの友人・松野翔太を米尾賢人（龍宮城）が演じる。陽キャ女子集団・清楚系で天真爛漫な宮本怜音を三浦理奈、ポジティブで素直なギャル・高橋萌花を三浦心海、佐伯のツンデレ彼女・桜庭心春をまるぴが演じる。
また、鈴木の1年生のときの友人・佐藤悠成を牧海斗が、中村陸を安清光星が、鈴木のクラス担任の宇佐美健を平川丈が務める。
ドラマ『陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい』は、読売テレビにて8月10日より毎週月曜25時29分放送。
【写真】鈴木（小泉光咲）や芹沢（四坂亮翔）が通う高校の同級生たち
原作は、人気BL『みなと商事コインランドリー』を手掛けた椿ゆずの同名小説。ドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』や『25時、赤坂で』などの話題作を手掛けたクリエーターチームが集結し、新たなBL作品を生み出す。
さらに、鈴木や芹沢が通う高校の同級生たちを演じるキャストも一挙解禁。鈴木の1年生のときの友人・松野翔太を米尾賢人（龍宮城）が演じる。陽キャ女子集団・清楚系で天真爛漫な宮本怜音を三浦理奈、ポジティブで素直なギャル・高橋萌花を三浦心海、佐伯のツンデレ彼女・桜庭心春をまるぴが演じる。
また、鈴木の1年生のときの友人・佐藤悠成を牧海斗が、中村陸を安清光星が、鈴木のクラス担任の宇佐美健を平川丈が務める。
ドラマ『陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい』は、読売テレビにて8月10日より毎週月曜25時29分放送。