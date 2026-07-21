「東横INNの中で一番かも」豪華すぎる無料朝食に驚愕！和歌山の神ホテルを徹底レビュー

1泊4000円台の格安ステイ！和歌山駅前の朝食付き訳ありプランに「一番お得感がありました」

大阪・堺の高級ホテルに6000円台で宿泊！豪華すぎる朝食ビュッフェに驚き