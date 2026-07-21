1泊3,600円は神コスパ！和歌山で絶対泊まるべき「朝食付きビジネスホテル」の全貌
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【朝食付き】1泊3,600円で宿泊できた朝食付きのビジネスホテルが色んな意味で神すぎました」と題した動画を公開した。動画では、和歌山県和歌山市にある「和歌山グリーンホテル」に宿泊し、1泊3,600円という激安価格ながら充実したサービスや快適な部屋の様子をレビューしている。
同チャンネルは、和歌山駅から徒歩20分の場所にある同ホテルをYahoo!トラベル経由で予約。朝食付きで1泊3,600円という破格の安さに加え、マンスリープランを利用すれば1泊あたり1,966円になることを紹介し、和歌山でのホテル暮らしを検討している人に「是非おすすめできる」と太鼓判を押した。
館内に入ると、居心地の良いロビーには無料のお菓子コーナーや、ビールサーバー、200円均一のカップ麺などが用意されており、「サービスが凄い」と驚きを隠せない様子。さらに、シングル予約にもかかわらず通されたツインルームには、空気清浄機や個別空調、ふかふかの一人用ソファが完備され、「1泊3,600円で宿泊できるクオリティの部屋ではない」と絶賛した。窓からは満開の桜を望むことができ、想像以上の美しい景色にも感動している。
夕食にはホテルから徒歩8分の「山為食堂」を訪れ、関西風の出汁が効いたカレーうどんを堪能。「まさに求めていた通りの見た目」と評価し、辛さと出汁の絶妙なマッチングに舌鼓を打った。ホテルに戻った後は、1階でもらった無料のお菓子をお供にビールで晩酌を楽しみ、ふかふかのベッドで熟睡する様子が収められている。翌朝は、ロビーに用意された手作り感のあるお弁当とセルフサービスの味噌汁を味わい、「朝から健康的な食事が取れて良かった」と満足げに語った。
総評として「とてもホスピタリティに溢れる最高のホテル」と振り返り、和歌山での観光や出張の際には泊まってみてほしいと締めくくった。単に安いだけでなく、きめ細やかな心遣いが感じられる宿泊体験は、コスパ重視の旅行者にとって非常に参考になる内容となっている。
同チャンネルは、和歌山駅から徒歩20分の場所にある同ホテルをYahoo!トラベル経由で予約。朝食付きで1泊3,600円という破格の安さに加え、マンスリープランを利用すれば1泊あたり1,966円になることを紹介し、和歌山でのホテル暮らしを検討している人に「是非おすすめできる」と太鼓判を押した。
館内に入ると、居心地の良いロビーには無料のお菓子コーナーや、ビールサーバー、200円均一のカップ麺などが用意されており、「サービスが凄い」と驚きを隠せない様子。さらに、シングル予約にもかかわらず通されたツインルームには、空気清浄機や個別空調、ふかふかの一人用ソファが完備され、「1泊3,600円で宿泊できるクオリティの部屋ではない」と絶賛した。窓からは満開の桜を望むことができ、想像以上の美しい景色にも感動している。
夕食にはホテルから徒歩8分の「山為食堂」を訪れ、関西風の出汁が効いたカレーうどんを堪能。「まさに求めていた通りの見た目」と評価し、辛さと出汁の絶妙なマッチングに舌鼓を打った。ホテルに戻った後は、1階でもらった無料のお菓子をお供にビールで晩酌を楽しみ、ふかふかのベッドで熟睡する様子が収められている。翌朝は、ロビーに用意された手作り感のあるお弁当とセルフサービスの味噌汁を味わい、「朝から健康的な食事が取れて良かった」と満足げに語った。
総評として「とてもホスピタリティに溢れる最高のホテル」と振り返り、和歌山での観光や出張の際には泊まってみてほしいと締めくくった。単に安いだけでなく、きめ細やかな心遣いが感じられる宿泊体験は、コスパ重視の旅行者にとって非常に参考になる内容となっている。
YouTubeの動画内容
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