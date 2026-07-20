サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の決勝が19日（日本時間20日）、ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで行われ、アルゼンチンは0-1でスペインに敗れて連覇に届かなかった。試合後には代表チームの最新情報が舞い込み、反響が広がった。

延長戦までもつれたスペインとの120分の死闘。終始主導権を握られ、点差以上の完敗だった。イタリア出身の著名サッカー・ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏のXなどで投じられた会見映像ではスカローニ監督が号泣する姿が捉えられていた。

前回のカタール大会でアルゼンチンを世界一に導いた名将の動向が試合後明るみに。ロマーノ氏はXで監督のコメントとして「12月までは続ける…そこで恐らくストップ（辞める）ことになるだろう」と文面に綴って投稿。W杯のトロフィーに触れる指揮官のイメージも添えた。

W杯決勝後に舞い込んだ一報にネット上は騒然。Xの海外ファンからは「スカローニ監督、もう一度考え直してよ。一度の敗戦があなたとチームの旅を終わらせるべきじゃない」「なんで12月？？？」「いい決断だと思う。あなたには別の道が必要。きっとクラブでの仕事になるんだろうけど」「W杯2大会連続で決勝進出、とてつもない旅だったよ…」「全てのことに感謝している。サッカー界最高の指導者だよ」「紳士的に去り際を決めたね」といった反応が並んでいた。

アルゼンチンは今大会、グループリーグを順当に勝ち上がり、決勝トーナメントへ進出。ラウンド16のエジプト戦、準決勝のイングランド戦では劣勢から逆転勝ちを収める粘りを見せたが、決勝では涙をのんだ。



（THE ANSWER編集部）