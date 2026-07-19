櫻井翔MCで『アメリカ横断ウルトラクイズ』約30年ぶり復活！ 史上初のアフリカ含む3大陸へ
日本テレビの伝説的クイズ番組『アメリカ横断ウルトラクイズ』が、番組誕生50周年を記念して復活することが発表された。新MCを櫻井翔が務め、年末年始に放送予定。今回はヨーロッパ、アフリカ、アメリカを巡る“地球一周規模”のクイズ旅が繰り広げられる。
【別カット】『アメリカ横断ウルトラクイズ』MCに就任した櫻井翔
日本テレビの伝説的クイズ番組『アメリカ横断ウルトラクイズ』が、番組誕生50周年を記念して復活することが発表された。新MCを櫻井翔が務め、年末年始に放送予定。今回はヨーロッパ、アフリカ、アメリカを巡る“地球一周規模”のクイズ旅が繰り広げられる。
本番組は、1977年の誕生以来、日本中を熱狂させた視聴者参加型の大型クイズ番組。国内予選を勝ち抜いた挑戦者たちがアメリカ各地でクイズに挑み、勝てば次の街へ、負ければ脱落・即帰国という過酷な戦いを繰り広げた。「世界で最も制作費のかかったクイズ番組」としてギネス世界記録にも認定され、1998年の第17回大会を最後に幕を下ろしていた。
今回の復活版では、ヨーロッパを巡った後、番組史上初めてアフリカ大陸に上陸し、決勝地の米ニューヨークを目指す。全行程は約4万2000キロ、出題数は1000問以上を予定。番組伝統の「知力・体力・時の運」に、新たに「知識を超えた推理力」が加わる。名物の過酷な罰ゲームも健在だという。
7月18日には、東京・渋谷スクランブル交差点に設置された計6面の大型ビジョンを約5分間ジャック。60秒のカウントダウン後、青いジャケット姿の櫻井が「SHIBUYA SKY」から生中継風のVTRで登場し、番組の復活を宣言した。
MC就任について櫻井は「まず、めちゃくちゃ驚きました！」と振り返り、「番組がまた見られることと、MCという立場で参加できるという、2つの喜びがありました」とコメント。過去の映像を見返し、その圧倒的な規模に驚いたといい、「テレビのワクワク感や高揚感のようなものが詰まっていて、テレビの向こう側と視聴者側がすごくつながっている感覚があった」と番組の魅力を語った。
さらに、3大陸を横断する今回のスケールについては「『なんでここまで広げたんだろう!?』と思いました（笑）。ある意味ゾッとしましたし、興奮しましたね」と率直な思いを告白。「日本から勝ち残った人たちが、世界のあちこちの街でクイズの熱戦を繰り広げている。その面白さをぜひ体感してもらいたい」と呼びかけている。
挑戦者の応募は8月23日まで番組公式ホームページで受け付ける。対象は満18歳から65歳までで、1次予選は9月12日に東京都内で開催予定。櫻井は応募を迷う人に向け、「旅行では体験できないことがたくさんあると思います。他では感じられないアドレナリンを感じることができるはず」と語り、「一人でも多くの方に参加いただけたら」とメッセージを寄せた。
『アメリカ横断ウルトラクイズ』は、日本テレビ系にて年末年始放送予定。
【別カット】『アメリカ横断ウルトラクイズ』MCに就任した櫻井翔
日本テレビの伝説的クイズ番組『アメリカ横断ウルトラクイズ』が、番組誕生50周年を記念して復活することが発表された。新MCを櫻井翔が務め、年末年始に放送予定。今回はヨーロッパ、アフリカ、アメリカを巡る“地球一周規模”のクイズ旅が繰り広げられる。
今回の復活版では、ヨーロッパを巡った後、番組史上初めてアフリカ大陸に上陸し、決勝地の米ニューヨークを目指す。全行程は約4万2000キロ、出題数は1000問以上を予定。番組伝統の「知力・体力・時の運」に、新たに「知識を超えた推理力」が加わる。名物の過酷な罰ゲームも健在だという。
7月18日には、東京・渋谷スクランブル交差点に設置された計6面の大型ビジョンを約5分間ジャック。60秒のカウントダウン後、青いジャケット姿の櫻井が「SHIBUYA SKY」から生中継風のVTRで登場し、番組の復活を宣言した。
MC就任について櫻井は「まず、めちゃくちゃ驚きました！」と振り返り、「番組がまた見られることと、MCという立場で参加できるという、2つの喜びがありました」とコメント。過去の映像を見返し、その圧倒的な規模に驚いたといい、「テレビのワクワク感や高揚感のようなものが詰まっていて、テレビの向こう側と視聴者側がすごくつながっている感覚があった」と番組の魅力を語った。
さらに、3大陸を横断する今回のスケールについては「『なんでここまで広げたんだろう!?』と思いました（笑）。ある意味ゾッとしましたし、興奮しましたね」と率直な思いを告白。「日本から勝ち残った人たちが、世界のあちこちの街でクイズの熱戦を繰り広げている。その面白さをぜひ体感してもらいたい」と呼びかけている。
挑戦者の応募は8月23日まで番組公式ホームページで受け付ける。対象は満18歳から65歳までで、1次予選は9月12日に東京都内で開催予定。櫻井は応募を迷う人に向け、「旅行では体験できないことがたくさんあると思います。他では感じられないアドレナリンを感じることができるはず」と語り、「一人でも多くの方に参加いただけたら」とメッセージを寄せた。
『アメリカ横断ウルトラクイズ』は、日本テレビ系にて年末年始放送予定。