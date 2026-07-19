造幣局、11年ぶり1円量産動画にネット興奮「造幣局にしかできない強すぎる発信」→反響に「製造している立場として大変うれしく思います」
造幣局が14日に公式Xで、1円を量産する動画を投稿。数多くの反響が寄せられた。
【動画】バズった1円量産動画「造幣局にしかできない強すぎる発信」
「久しぶりに1円を量産しています!!!」とのコメントともに、令和8年の1円玉を製造する様子を紹介。テロップで「現在、平成27年度以来11年ぶりに、1円の量産を行っています」とし「平成28年〜令和7年の間、1円の製造は販売用貨幣セット分のみでした」と説明した。そして「久々に、ピカピカの1円がお手元に届くかもしれません」と呼び掛けた。
大量の1円玉が製造される貴重な動画にSNSでは「造幣局にしかできない強すぎる発信」「令和初の1円玉通常発行!!!!!!」「新規でまだ作ることあるんだ」「お宝になるかも！」「11年ぶりにまとまった新貨が出る！」などの興奮する声が寄せられた。
この反響について、オリコンニュースの取材に造幣局の担当者は「今回の動画投稿をきっかけに貨幣に関心を持っていただける方が増えることは、製造している立場として大変うれしく思います」と答えた。
【動画】バズった1円量産動画「造幣局にしかできない強すぎる発信」
「久しぶりに1円を量産しています!!!」とのコメントともに、令和8年の1円玉を製造する様子を紹介。テロップで「現在、平成27年度以来11年ぶりに、1円の量産を行っています」とし「平成28年〜令和7年の間、1円の製造は販売用貨幣セット分のみでした」と説明した。そして「久々に、ピカピカの1円がお手元に届くかもしれません」と呼び掛けた。
この反響について、オリコンニュースの取材に造幣局の担当者は「今回の動画投稿をきっかけに貨幣に関心を持っていただける方が増えることは、製造している立場として大変うれしく思います」と答えた。