◇パ・リーグ 日本ハム7―6ソフトバンク（2026年7月15日 エスコンフィールド）

日本ハムが首位・ソフトバンクに今季2勝目となる1点差勝利。7番・野村が勝ち越しの適時二塁打、ダメ押しの12号2ランを含む3安打3打点をマークした。

野村は3回に勝ち越し適時二塁打、5―3の7回は12号2ランを放った。14日に、この日と同じ「7番・三塁」で出場も、2三振だった6回に代打・細川を送られており、悔しさを晴らすような猛打賞。指揮官は「前回もそうでしたよね。この流れで行ってみようかな(笑い)。怒られる？野村くんに怒られる？」と冗談めかした。

指揮官の言う「前回」とは6月24日のロッテ戦。野村が2打席連発と活躍したが、その前日の23日にも代打を送られており、指揮官は「代打を送りやがって打法」などと命名していた。

4点リードの9回に1点差まで追い上げられる展開には「まあでも今日の勝ち方はいい流れが来て、もしかして相性の悪いソフトバンクさんに勝ち始めるかもしれないしね。こういう勝ち方になったから。あのままスーって勝ってたらまた分からなかったし」と指揮官。対戦成績2勝11敗からの大逆襲に期待した。