【U-NEXT BOXING.6】岩田翔吉、「世界に返り咲いたけど、（防衛戦に勝って）真の王者と言える」雪辱の防衛戦に懸ける思い
WBC世界ライトフライ級王者の岩田翔吉（帝拳）が10日、所属ジムで公開練習を行った。3月にノックアウト・CP・フレッシュマート（タイ）を破って王座返り咲きを果たした岩田は、7月20日に東京・両国国技館で開催される『U-NEXT BOXING.6』で初防衛戦に臨む。
【動画】公開練習で異例のスパーリング披露「記者さんが喜ぶなら」
挑戦者は、同級1位で18戦全勝のエリック・バディージョ（メキシコ）。昨年7月、初防衛戦で判定負けを喫し王座を失った苦い経験を持つ岩田だけに、今回の防衛戦に懸ける思いは強い。「去年、防衛戦で失敗しているので、気持ちが切れなかったのは『絶対に次は勝ちたい』という思いがあったから」と振り返る岩田。対戦相手がサウスポーの技巧派・バディージョに決まると、すぐに左構え対策を取り入れるなど、万全の準備を進めてきた。
「フレッシュマート戦に勝ってからは、この防衛戦に向けてずっと動き続けてきました。世界に返り咲きましたけど、前編・後編で言えば今回は後編。これをクリアして、初めて真のチャンピオンだと言えると思っています」と力強く語り、雪辱の防衛戦へ決意をにじませた。
王者・岩田にとっては初防衛戦、バディージョにとっては世界王座初挑戦。互いの意地とプライドがぶつかる一戦となる。
『U-NEXT BOXING.6』は7月20日に東京・両国国技館で開催。トリプル世界タイトルマッチとして行われ、U-NEXTで独占ライブ配信される。
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挑戦者は、同級1位で18戦全勝のエリック・バディージョ（メキシコ）。昨年7月、初防衛戦で判定負けを喫し王座を失った苦い経験を持つ岩田だけに、今回の防衛戦に懸ける思いは強い。「去年、防衛戦で失敗しているので、気持ちが切れなかったのは『絶対に次は勝ちたい』という思いがあったから」と振り返る岩田。対戦相手がサウスポーの技巧派・バディージョに決まると、すぐに左構え対策を取り入れるなど、万全の準備を進めてきた。
王者・岩田にとっては初防衛戦、バディージョにとっては世界王座初挑戦。互いの意地とプライドがぶつかる一戦となる。
『U-NEXT BOXING.6』は7月20日に東京・両国国技館で開催。トリプル世界タイトルマッチとして行われ、U-NEXTで独占ライブ配信される。