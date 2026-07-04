39歳アルゼンチン英雄メッシ、決勝Tに入っても勢い止まらん！記録更新のW杯８戦連発！通算20ゴールに伸ばす
もうどうにも止まらない。
アルゼンチン代表が７月４日、北中米ワールドカップの決勝トーナメント１回戦で、カーボベルデ代表とマイアミ・スタジアムで対戦している。
この一戦の29分、39歳の英雄リオネル・メッシが、黄金の左足で鮮やかに先制点を奪取。直近のヨルダン戦で樹立した新記録を更新するW杯８試合連続得点をマークした。
また、W杯通算20得点、今大会７得点も単独トップだ。この男を止める術は誰も知らない。
●メッシのW杯８試合連続ゴールの歩み
【カタール大会】
ラウンド16 vsオーストラリア（１ゴール）
準々決勝 vsオランダ（１ゴール）
準決勝 vsクロアチア（１ゴール）
決勝 vsフランス（２ゴール）
【北中米大会】
GS１節 vsアルジェリア（３ゴール）
GS２節 vsオーストリア（２ゴール）
GS３節 vsヨルダン（１ゴール）
ラウンド32 vsカーボベルデ（１ゴール）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】絶妙トラップ→鮮烈フィニッシュ！メッシのW杯８試合連続ゴール
アルゼンチン代表が７月４日、北中米ワールドカップの決勝トーナメント１回戦で、カーボベルデ代表とマイアミ・スタジアムで対戦している。
この一戦の29分、39歳の英雄リオネル・メッシが、黄金の左足で鮮やかに先制点を奪取。直近のヨルダン戦で樹立した新記録を更新するW杯８試合連続得点をマークした。
また、W杯通算20得点、今大会７得点も単独トップだ。この男を止める術は誰も知らない。
●メッシのW杯８試合連続ゴールの歩み
【カタール大会】
ラウンド16 vsオーストラリア（１ゴール）
準々決勝 vsオランダ（１ゴール）
準決勝 vsクロアチア（１ゴール）
決勝 vsフランス（２ゴール）
【北中米大会】
GS１節 vsアルジェリア（３ゴール）
GS２節 vsオーストリア（２ゴール）
GS３節 vsヨルダン（１ゴール）
ラウンド32 vsカーボベルデ（１ゴール）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】絶妙トラップ→鮮烈フィニッシュ！メッシのW杯８試合連続ゴール