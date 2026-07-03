BTSのSUGAに「凄腕投資家」の側面　スペースXへの初期投資で莫大な利益ゲット？

BTSのメンバーであるSUGAに、これまで知られていなかった投資家としての側面が持ち上がっている。

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韓国メディア『イーデイリー』が先月末に報じたところによると、SUGAがアメリカの宇宙開発ベンチャー「スペースX」の初期投資社だったことがわかった。

報道によれば、国内の機関投資家として最初にスペースXへの資金投入を行ったリンクアセットパートナーズ（リンク資産運用）を経由し、まだ株式を公開していなかった頃の同社へ資金を投じていた模様だ。

金融界の事情に詳しい人物は同メディアの取材に対し、「SUGAは非上場時代のスペースXに投資した初期投資者」と明かしたうえで、「具体的な投資規模は確認されていないが、まだスペースX株を保有しており、圧倒的な収益率を上げたものと知っている」と語った。

言うまでもなく、これはいち韓国メディアの報道によるものであり、出資した金額や持株の数などが公になっているわけではない。所属事務所のHYBEも「アーティストの個人的なことについては確認が難しい」と回答し、明言を避ける姿勢を崩していない。

とはいえ、もしこの情報が事実であれば、SUGAが備えている先見の明は非常に優れていると言わざるを得ない。

莫大な利益を生んだ スペースX への出資

スペースXの企業評価額は、2020年の段階で約460億ドル（約7兆4415億円）と見積もられていたが、その後に重ねた資金調達などによって、2021年にはおよそ1000億ドル（約16兆1772億円）へと膨らんだ。

さらに、今年の6月にアメリカのニューヨーク市場へ株式公開を果たした際には、売り出し価格を基にした時価総額が約1兆7700億ドル（約283兆円）の大台に乗ったとされている。

『イーデイリー』はSUGAが2022年より前の段階で同社への投資を済ませていたという見解に基づき、低めに見積もっても20倍ほどの利益率になり、もし2020年付近に出資していたのであれば、約40倍ものリターンを得ている計算になると算出している。

SUGAは元来、BTSにおけるラップ担当としての活動にとどまらず、楽曲の制作やプロデュースの分野でも頭角を現してきた人物だ。ソロとしての名義であるAgust Dでも独自の音楽世界を展開してきたが、今回の件で世間の目を引いたのは、華やかな舞台や制作現場を離れた場所における、優れた選定眼であった。

過去を振り返ると、彼はアメリカのメジャーリーグに所属するアスレチックスに対しても投資を行った経歴があると伝えられている。将来性の見込める未公開の資産に対して早い段階からアプローチしていたという点を見ても、知名度に頼った一般的な投資とは一線を画す、非常に積極的な財産管理を行っている様子がうかがえる。

所属事務所の株式と広がる資産形成

BTSの面々が保有する財産を語るうえで、やはりHYBEの株式が占める割合は無視できない。

同社のパン・シヒョク議長は2020年にメンバー全員へ普通株式を平等に譲渡しており、2025年12月の段階において、SUGAは6万8385株を持っていたとみられる。その時点での資産価値は214億ウォン（約23億円）に上るといわれ、この保有分だけでも莫大な財産を手にしていることになる。

そこへさらにスペースXへの出資という要素が加わるとなると、彼の資産構築のプロセスは、ただ「グループ活動によって得た報酬」という範疇にはとどまらない。本業の音楽で掴み取った成功報酬を、株取引や未上場の資産運用へと回すことで、さらにその価値を増大させている状況だ。

当然ながら、明確な資産の総額は本人の口から語られていないため、決めつけることは不可能だ。しかしながら、世界的な成功を収めたアーティストとしての取り分やHYBEの株式、そして今回明らかになったスペースXへの出資を総合すると、SUGAが音楽での成果を土台としながら、極めてダイナミックな形で財産を築き上げることに注力してきた事実が見えてくる。

グループ内では重みのある歌声とキレのあるラップ、さらにはプロデュースにおける手腕で評価されてきたSUGAだが、今回の報道が示す通り、彼の持つ未来を見通す力は、クリエイティブな領域だけに限定されるものではないようだ。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）