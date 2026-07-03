J1町田が発表

サッカーJ1のFC町田ゼルビアは2日、千葉県社会人1部の市川サッカークラブ（SC）からGKギマラエス・ニコラス・ロドリゲスを完全移籍で獲得したと発表した。7部相当にあたる県リーグからのまさかの獲得に、ファンからは驚きの声があがっている。

フィリピン国籍のロドリゲスは千葉県出身の19歳。市立船橋高時代は高校選手権にも出場した。順天堂大を経て、昨年千葉県1部の市川SCに加入。過去には年代別のフィリピン代表に選出されたこともある。

町田は公式サイトにて獲得を発表。ロドリゲスはリリースの中で、「このようなチャンスをいただけたことを心から感謝しております。プロサッカー選手という自分の夢の第一歩を、この素晴らしいFC町田ゼルビアというチームで踏み出せることを大変嬉しく思います」とコメントしている。

J1から数えて7番目にあたる“7部”相当からの抜擢にX上のファンからは「社会人1部からJ1町田移籍すごいな えげつないステップアップですわ！」「すごい角度から加入選手きた！」「県リーグまで目を向ける強化部の視野の広さよ」「大大大大大出世！！」「社会人からの加入は新鮮ですね」「想定外すぎるところからの加入という事で想定外すぎる活躍をしてくれることを期待」「多分千葉県リーグの歴史では初快挙ではないだろうか？」「7部から一気に1部って夢あるわ〜」「そんなことあんの？どういうこと？」などの声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）