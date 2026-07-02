「またロストフしてる」「ベルギーすげえな」０−２→３−２の逆転勝ちにSNS沸く「既視感ある」「劇的すぎる」【Ｗ杯】
劇的な逆転勝利だ。
ベルギー代表は現地７月１日、北中米Ｗ杯のラウンド32でセネガル代表と対戦した。
24分、51分に失点。２点を先行される苦しい展開も、86分にルカクのゴールで１点を返すと、その３分後、ティーレマンスが同点弾を挙げる。
土壇場で追いついたベルギーは120＋５分、PKを獲得し、これをティーレマンスが成功させる。試合をひっくり返し、３−２で激闘を制した。
０−２から３−２。不屈の精神で16強入りを決めたベルギーに、SNS上では以下のような声があがった。
「ベルギーすげえな」
「ベルギーまた逆転したの？」
「ベルギー劇的すぎる」
「点数といい大逆転といいどっかで見たことあるな」
「ベルギー相手に２−０は危険なスコア」
「ベルギーの逆転力よ...2018を思い出す」
「既視感ある」
「ベルギー逆転勝利えぐい...ロストフやん...」
「またロストフしてる」
「マジでロストフな試合だった」
2018年のロシア大会。決勝トーナメント１回戦で、日本代表がベルギーを相手に２点をリードし、その後３失点で逆転負け。いわゆる“ロストフの悲劇”を思い出すファンは少なくなかったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
ベルギー代表は現地７月１日、北中米Ｗ杯のラウンド32でセネガル代表と対戦した。
24分、51分に失点。２点を先行される苦しい展開も、86分にルカクのゴールで１点を返すと、その３分後、ティーレマンスが同点弾を挙げる。
土壇場で追いついたベルギーは120＋５分、PKを獲得し、これをティーレマンスが成功させる。試合をひっくり返し、３−２で激闘を制した。
０−２から３−２。不屈の精神で16強入りを決めたベルギーに、SNS上では以下のような声があがった。
「ベルギーまた逆転したの？」
「ベルギー劇的すぎる」
「点数といい大逆転といいどっかで見たことあるな」
「ベルギー相手に２−０は危険なスコア」
「ベルギーの逆転力よ...2018を思い出す」
「既視感ある」
「ベルギー逆転勝利えぐい...ロストフやん...」
「またロストフしてる」
「マジでロストフな試合だった」
2018年のロシア大会。決勝トーナメント１回戦で、日本代表がベルギーを相手に２点をリードし、その後３失点で逆転負け。いわゆる“ロストフの悲劇”を思い出すファンは少なくなかったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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