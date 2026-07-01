「100円で老人を集めて…」25卒が明かす転職先のヤバすぎる実態
YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が、「【ヤバい】「まずはチラシで老人を集めます」25卒が転職して入った会社がとても怪しい【視聴者凸】」と題した動画を公開した。動画では、25卒の視聴者であるニンニクマシマシラーメンさんが、パワハラによる退職を経て再就職したサプリメント販売会社の「ヤバすぎる」実態を赤裸々に暴露している。
ラーメンさんは、新卒で入社した不動産仲介会社で上司から激しい人格否定などのパワハラを受け、適応障害となり半年で退職。その後、面接1回で「健康食品を売りつける会社」に再就職したという。
しかし、その業務内容は極めて悪質なものだった。ラーメンさんは「100円で人を集める」と語り、チラシで集客した高齢者に対し、100円で卵や米を販売して店舗に誘い込む手法を説明。会場に集めた高齢者に不安を煽るような健康情報を説明した後、「定価は10万円ですけど、お値引きしまして3万4000円」と高額なサプリメントを売りつけるという実態を明かした。
足の悪い高齢者を車で送迎するなどして親密な信頼関係を築き込み、断りきれない状況を作るという巧妙な手口に、さざえは驚きを隠せない様子。さらに、同社は「4ヶ月に1回ペースでお引越ししますね」と、事務所を転々とさせている事実も発覚し、ビジネスの悪質さが浮き彫りとなった。
残業代も支給されず、タイムカードの出退勤時間も改ざんされるというブラックな労働環境の中、ラーメンさんは休日に地元の友人と話したことで「俺ヤバいことしとるんやな」と洗脳状態から目を覚ましたという。現在は退職を決意し、新たな転職活動を始めているとのこと。若者が知らず知らずのうちに悪質な仕事に巻き込まれるリアルな恐怖を伝える、衝撃的な対談となった。
ラーメンさんは、新卒で入社した不動産仲介会社で上司から激しい人格否定などのパワハラを受け、適応障害となり半年で退職。その後、面接1回で「健康食品を売りつける会社」に再就職したという。
しかし、その業務内容は極めて悪質なものだった。ラーメンさんは「100円で人を集める」と語り、チラシで集客した高齢者に対し、100円で卵や米を販売して店舗に誘い込む手法を説明。会場に集めた高齢者に不安を煽るような健康情報を説明した後、「定価は10万円ですけど、お値引きしまして3万4000円」と高額なサプリメントを売りつけるという実態を明かした。
足の悪い高齢者を車で送迎するなどして親密な信頼関係を築き込み、断りきれない状況を作るという巧妙な手口に、さざえは驚きを隠せない様子。さらに、同社は「4ヶ月に1回ペースでお引越ししますね」と、事務所を転々とさせている事実も発覚し、ビジネスの悪質さが浮き彫りとなった。
残業代も支給されず、タイムカードの出退勤時間も改ざんされるというブラックな労働環境の中、ラーメンさんは休日に地元の友人と話したことで「俺ヤバいことしとるんやな」と洗脳状態から目を覚ましたという。現在は退職を決意し、新たな転職活動を始めているとのこと。若者が知らず知らずのうちに悪質な仕事に巻き込まれるリアルな恐怖を伝える、衝撃的な対談となった。
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