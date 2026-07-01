「運転したら人を殺す」大学5年目で中退＆手帳2級…“社不”を自認する女性が見つけた会社に属さない生き方

「人間不信になります…」会社に紹介した友人2人に相次いでバックレられた“笑えない”真相

PC専門店で6年働き店長も経験した男性が退職を決意した理由。「限界なので本社に行かせてください」からの意外な結末とは