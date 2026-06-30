＆TEAM MAKI・MAZZEL KAIRYU・aoen雅久、3人でフォトコール降臨 下積み時代の支え語る「1番苦しい時期に…」【トイ・ストーリー５】
【モデルプレス＝2026/06/30】9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のMAKI（マキ）、8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のKAIRYU（カイリュウ）、新世代J-POPボーイズグループaoen（アオエン）の雅久（GAKU）が6月30日、都内で開催された映画「トイ・ストーリー５」（7月3日公開）ジャパンプレミアのフォトコールに出席した。
【写真】若手ボーイズ3人、揃ってフォトコール降臨
この日、3人はそれぞれの個性が光るスタイリッシュな衣装に身を包んで登場。MAKIは洗練された黒のセットアップを着こなし、雅久はクールで存在感のある黒のレザージャケットを羽織り、KAIRYUは鮮やかなピンク髪が映えるシックなジャケットスタイルを披露した。
「トイ・ストーリー」についての思い出を聞かれると、KAIRYUは「デビューを志していた1番苦しい時期に、特に1番観た作品なのですごい支えられました」としみじみ回顧。最新作への期待について「新キャラクターによって引き出される、既存のキャラクターの変化や良さが出るのがいいなと思うので、新しいキャラクターがどう出てくるか楽しみです」と語った。
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描き、世界中の観客を感動の渦で包み込んだディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。全米では初週末3日間の興行収入がシリーズ史上No.1となるヒットを記録しており、“シリーズ最高の物語”に世界中から絶賛の声が上がっている。
レッドカーペットイベントには、ウッディ役の唐沢寿明、バズ役の所ジョージをはじめ、日下由美、広瀬アリス、佐野勇斗（M!LK）、井上和（乃木坂46）、松井ケムリ（令和ロマン）、竜星涼と本作のキャストが勢揃い。ほかにも、「トイ・ストーリー」ファンである池崎理人（INI／※「崎」は正式には「たつさき」）、高塚大夢(INI／※「高」は正式には「はしごだか」)、板野友美、KAIRYU（MAZZEL）、雅久（aoen）、柏木由紀、ジェラードン、しなこ、多田梨音、時田音々、永尾柚乃、長浜広奈、濱口優、MAKI（＆TEAM）、マヂカルラブリー、南明奈、村重杏奈、若槻千夏ら豪華ゲストが集結した。（modelpress編集部）
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◆MAKI・雅久・KAIRYU、3人揃って登場
この日、3人はそれぞれの個性が光るスタイリッシュな衣装に身を包んで登場。MAKIは洗練された黒のセットアップを着こなし、雅久はクールで存在感のある黒のレザージャケットを羽織り、KAIRYUは鮮やかなピンク髪が映えるシックなジャケットスタイルを披露した。
「トイ・ストーリー」についての思い出を聞かれると、KAIRYUは「デビューを志していた1番苦しい時期に、特に1番観た作品なのですごい支えられました」としみじみ回顧。最新作への期待について「新キャラクターによって引き出される、既存のキャラクターの変化や良さが出るのがいいなと思うので、新しいキャラクターがどう出てくるか楽しみです」と語った。
◆「トイ・ストーリー５」ジャパンプレミア
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描き、世界中の観客を感動の渦で包み込んだディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。全米では初週末3日間の興行収入がシリーズ史上No.1となるヒットを記録しており、“シリーズ最高の物語”に世界中から絶賛の声が上がっている。
レッドカーペットイベントには、ウッディ役の唐沢寿明、バズ役の所ジョージをはじめ、日下由美、広瀬アリス、佐野勇斗（M!LK）、井上和（乃木坂46）、松井ケムリ（令和ロマン）、竜星涼と本作のキャストが勢揃い。ほかにも、「トイ・ストーリー」ファンである池崎理人（INI／※「崎」は正式には「たつさき」）、高塚大夢(INI／※「高」は正式には「はしごだか」)、板野友美、KAIRYU（MAZZEL）、雅久（aoen）、柏木由紀、ジェラードン、しなこ、多田梨音、時田音々、永尾柚乃、長浜広奈、濱口優、MAKI（＆TEAM）、マヂカルラブリー、南明奈、村重杏奈、若槻千夏ら豪華ゲストが集結した。（modelpress編集部）
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