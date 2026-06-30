飛ばしたいなら腰を止めろ！ シェフラーやノーマンが実践する“右足ブレーキ”スイング
ゴルフスイング解析システム「ギアーズ」を使ったスイング分析の第一人者、マイケル・マナビアン氏は、「腰を回し続けてしまうと、振り遅れてボールがつかまらない」と話す。スコッティ・シェフラーやグレッグ・ノーマンのように右足でブレーキをかけることで、上体が加速し、ヘッドスピードも上がるという。
【連続写真】右足を背面方向に引くとヘッドが走る シェフラーとノーマンのドライバースイング
◇ ◇ ◇日本のゴルファーの中には、「腰を速く切れば切るほど飛距離につながる」と考えている人も少なくないでしょう。しかし、フォローでは肩のラインが腰のラインを追い越さなければ、ボールは飛びません。腰を回そうとするほど、振り遅れることになるのです。もっと飛ばしたいなら、2段ロケットのように腰の回転を止め、肩を速く回してみてください。ボウリングの投球フォームのように右足を引く動きをすると、腰の回転は止まります。腰のリードによって加速した肩の回転を、今度は腰を止めることでさらに加速させる。手元（腰）を急激に減速させることで、先端（肩）のエネルギーが増大する「二重振り子」の原理が働くのです。これは古くはグレッグ・ノーマン、現代では世界ランク1位のスコッティ・シェフラーが取り入れている動きです。体をフルに使って飛距離につなげる、最適な手法のひとつといえるでしょう。実際のスイングで右足を引くのは難しいため、練習では右足を大きく引いたクローズスタンスで打ってみてください。腰の動きが抑えられるので、肩が腰を追い越し、ヘッドが加速する感覚を体感できます。この練習は体重移動を抑えられるため、軸を保ったままインサイドからボールをつかまえられます。アウトサイド・インのカット軌道が直らない人にもオススメの練習法ですので、ぜひ試してみてください。
■マイケル・マナビアンゴルフスイング解析システム『ギアーズ』を使ったスイング分析の第一人者。日本では「左1軸打法」として紹介された「スタック＆チルト」の認定インストラクターとして、多くのツアープロの勝利に貢献している。◇ ◇ ◇●女子プロのスイングを分析！ 関連記事「右足に乗るから軸ブレする!? 桑木志帆、菅沼菜々も実践『左足体重トップ』の作り方」を読めば、その秘密が分かります。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【連続写真】右足を背面方向に引くとヘッドが走る シェフラーとノーマンのスイング
右足に乗るから軸ブレする!? 桑木志帆、菅沼菜々も実践「左足体重トップ」の作り方
「下半身リード」はもう古い？ プロコーチも驚いた竹田麗央の最新フェード打ちを解説
山下美夢有のようにフェースをボールに向けたまま上げる 一番簡単なスライス対策！
収納力と軽さの両立は当たり前！ “かゆいところに手が届く”キャディバッグ
【連続写真】右足を背面方向に引くとヘッドが走る シェフラーとノーマンのドライバースイング
◇ ◇ ◇日本のゴルファーの中には、「腰を速く切れば切るほど飛距離につながる」と考えている人も少なくないでしょう。しかし、フォローでは肩のラインが腰のラインを追い越さなければ、ボールは飛びません。腰を回そうとするほど、振り遅れることになるのです。もっと飛ばしたいなら、2段ロケットのように腰の回転を止め、肩を速く回してみてください。ボウリングの投球フォームのように右足を引く動きをすると、腰の回転は止まります。腰のリードによって加速した肩の回転を、今度は腰を止めることでさらに加速させる。手元（腰）を急激に減速させることで、先端（肩）のエネルギーが増大する「二重振り子」の原理が働くのです。これは古くはグレッグ・ノーマン、現代では世界ランク1位のスコッティ・シェフラーが取り入れている動きです。体をフルに使って飛距離につなげる、最適な手法のひとつといえるでしょう。実際のスイングで右足を引くのは難しいため、練習では右足を大きく引いたクローズスタンスで打ってみてください。腰の動きが抑えられるので、肩が腰を追い越し、ヘッドが加速する感覚を体感できます。この練習は体重移動を抑えられるため、軸を保ったままインサイドからボールをつかまえられます。アウトサイド・インのカット軌道が直らない人にもオススメの練習法ですので、ぜひ試してみてください。
■マイケル・マナビアンゴルフスイング解析システム『ギアーズ』を使ったスイング分析の第一人者。日本では「左1軸打法」として紹介された「スタック＆チルト」の認定インストラクターとして、多くのツアープロの勝利に貢献している。◇ ◇ ◇●女子プロのスイングを分析！ 関連記事「右足に乗るから軸ブレする!? 桑木志帆、菅沼菜々も実践『左足体重トップ』の作り方」を読めば、その秘密が分かります。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【連続写真】右足を背面方向に引くとヘッドが走る シェフラーとノーマンのスイング
右足に乗るから軸ブレする!? 桑木志帆、菅沼菜々も実践「左足体重トップ」の作り方
「下半身リード」はもう古い？ プロコーチも驚いた竹田麗央の最新フェード打ちを解説
山下美夢有のようにフェースをボールに向けたまま上げる 一番簡単なスライス対策！
収納力と軽さの両立は当たり前！ “かゆいところに手が届く”キャディバッグ