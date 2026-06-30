【通貨別まとめと見通し】ポンド円：212円台半ばの岩盤支持線を死守し猛烈なV字回復、214円台後半を経て足元で215円大台を一時奪還
【通貨別まとめと見通し】ポンド円：212円台半ばの岩盤支持線を死守し猛烈なV字回復、214円台後半を経て足元で215円大台を一時奪還
先週から今週（6月22日～6月29日）のまとめ
前々週に一時215.56円付近まで上値を伸ばしたものの、FOMCを機に過熱したポジションの巻き戻しが急加速したポンド円。22日からの週は、前週に激しい下落を見せた流れを引き継ぎ、「212.40 - 212.60円の最重要岩盤支持帯」を維持できるかどうかの極めて神経質な防衛戦からスタートした。
週前半には度重なる下値テストが行われ、22日早朝に一時212.477円、24日深夜にも212.546円まで深く押し込まれる緊迫した局面を迎えた。しかし、この水準では日英の圧倒的な実質金利差を背景とした実需の押し目買いが強烈に流入。週末にかけてショート勢の踏み上げ（買い戻し）を巻き込みながら一気に値を戻すと、週明け29日（月）には214.504円まで急伸。さらに足元30日（火）には一時215.041円まで上値を拡張するなど、劇的なV字回復によって再び215円台の主導権を奪還する強気セッションへと回帰している。
詳細な値動きの振り返り
■ 週明けの乱高下と214円台への急反発（6月22日）
週明け22日（月）の早朝、オセアニア時間にかけて一時212.477円まで売り込まれ、前週19日の最安値（212.456円）に肉薄する緊迫したスタートとなった。しかし、ここが絶好の買い場となって流れが急一変。欧州・NY時間にかけて猛烈なショートカバーが入り、一時214.678円まで2円以上も急反発した。引けにかけては213.958円まで押し戻されたものの、下値の強固さを市場に強く印象付けた。
■ 戻り売りの再燃と212円台半ばの「二番底」テスト（6月23日～24日）
23日（火）から24日（水）にかけては、一転して戻り売りの重さが意識される展開へ。23日終値で213.252円まで水準を切り下げると、24日（水）のNY時間（23:00台）には一時212.546円まで急押し。22日の安値と並ぶ形で事実上の「ダブルボトム（あるいは前週からのトリプルボトム）」を形成し、岩盤支持線の耐久力が極限まで試される防衛戦となった。
■ 底堅さの証明とV字回復から215円台攻防の足元（6月25日～30日現在）
この二番底テストを完全に耐え抜くと、25日（木）以降は確実に下値を切り上げる歩調へ。26日（金）には一時213.819円まで反発し、週末のクローズは213.456円。週明け29日（月）は東京時間の213.406円を安値に終日じり高となり、NY時間には214.504円まで上値を拡張した。本日30日（火）に入ると、東京時間（9:00台）に一時215.041円まで急騰し、前々週の高値圏へ急接近。午前11:00現在、214.651円近辺で揉み合いながら、215円大台定着への足固めを進めている。
ファンダメンタルズ分析
英国・米国側（BOEのタカ派据え置き期待と需給の反転）：
FOMC通過による市場全体の過度なポジション調整（ポンド売り・円買い）の圧力は、212円台半ばへの突っ込みを機に完全に一巡した。BOE（英中銀）の追加利下げに対する慎重姿勢（タカ派据え置き観測）が根底にある中、米ドル高が一服した局面でポンド独自の底堅さが改めて意識され、対円での買い直しを大きく牽引する形となった。
日本側（介入警戒の目先後退と押し目買い需要）：
高値圏から212円台まで最大3円以上の十分な値幅調整をこなしたことで、本邦当局による実質的な為替介入へのリアルな恐怖心が目先で大きく後退した。これがショート勢の手仕舞いや、日英の圧倒的な実質金利差を背景としたロング勢の「絶好の押し目買い」を呼び込む呼び水となった。構造的な円売り地合いに変化がないため、値幅を調整したポイントでは非常に旺盛な実需の買い支えが確認されている。
先週から今週（6月22日～6月29日）のまとめ
前々週に一時215.56円付近まで上値を伸ばしたものの、FOMCを機に過熱したポジションの巻き戻しが急加速したポンド円。22日からの週は、前週に激しい下落を見せた流れを引き継ぎ、「212.40 - 212.60円の最重要岩盤支持帯」を維持できるかどうかの極めて神経質な防衛戦からスタートした。
週前半には度重なる下値テストが行われ、22日早朝に一時212.477円、24日深夜にも212.546円まで深く押し込まれる緊迫した局面を迎えた。しかし、この水準では日英の圧倒的な実質金利差を背景とした実需の押し目買いが強烈に流入。週末にかけてショート勢の踏み上げ（買い戻し）を巻き込みながら一気に値を戻すと、週明け29日（月）には214.504円まで急伸。さらに足元30日（火）には一時215.041円まで上値を拡張するなど、劇的なV字回復によって再び215円台の主導権を奪還する強気セッションへと回帰している。
詳細な値動きの振り返り
■ 週明けの乱高下と214円台への急反発（6月22日）
週明け22日（月）の早朝、オセアニア時間にかけて一時212.477円まで売り込まれ、前週19日の最安値（212.456円）に肉薄する緊迫したスタートとなった。しかし、ここが絶好の買い場となって流れが急一変。欧州・NY時間にかけて猛烈なショートカバーが入り、一時214.678円まで2円以上も急反発した。引けにかけては213.958円まで押し戻されたものの、下値の強固さを市場に強く印象付けた。
■ 戻り売りの再燃と212円台半ばの「二番底」テスト（6月23日～24日）
23日（火）から24日（水）にかけては、一転して戻り売りの重さが意識される展開へ。23日終値で213.252円まで水準を切り下げると、24日（水）のNY時間（23:00台）には一時212.546円まで急押し。22日の安値と並ぶ形で事実上の「ダブルボトム（あるいは前週からのトリプルボトム）」を形成し、岩盤支持線の耐久力が極限まで試される防衛戦となった。
■ 底堅さの証明とV字回復から215円台攻防の足元（6月25日～30日現在）
この二番底テストを完全に耐え抜くと、25日（木）以降は確実に下値を切り上げる歩調へ。26日（金）には一時213.819円まで反発し、週末のクローズは213.456円。週明け29日（月）は東京時間の213.406円を安値に終日じり高となり、NY時間には214.504円まで上値を拡張した。本日30日（火）に入ると、東京時間（9:00台）に一時215.041円まで急騰し、前々週の高値圏へ急接近。午前11:00現在、214.651円近辺で揉み合いながら、215円大台定着への足固めを進めている。
ファンダメンタルズ分析
英国・米国側（BOEのタカ派据え置き期待と需給の反転）：
FOMC通過による市場全体の過度なポジション調整（ポンド売り・円買い）の圧力は、212円台半ばへの突っ込みを機に完全に一巡した。BOE（英中銀）の追加利下げに対する慎重姿勢（タカ派据え置き観測）が根底にある中、米ドル高が一服した局面でポンド独自の底堅さが改めて意識され、対円での買い直しを大きく牽引する形となった。
日本側（介入警戒の目先後退と押し目買い需要）：
高値圏から212円台まで最大3円以上の十分な値幅調整をこなしたことで、本邦当局による実質的な為替介入へのリアルな恐怖心が目先で大きく後退した。これがショート勢の手仕舞いや、日英の圧倒的な実質金利差を背景としたロング勢の「絶好の押し目買い」を呼び込む呼び水となった。構造的な円売り地合いに変化がないため、値幅を調整したポイントでは非常に旺盛な実需の買い支えが確認されている。