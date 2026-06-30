◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本 1―2 ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で日本（FIFAランキング17位）はブラジル（同5位）に1―2で逆転負けし、ベスト32で敗退した。日本は02、10、18、22年大会に続き、5度目の挑戦でも決勝トーナメント1回戦の“壁”を破れなかった。韓国メディアは森保ジャパンの3バックを称賛した。

王国の壁は高かった。日本は前半29分、ハーフウエーラインでパスカットした佐野（マインツ）がドリブル突破し、ペナルティーアーク手前からミドルシュート。ゴール左のサイドネットに決める代表初ゴールで先制点を奪った。守っても3戦連発中のFWビニシウス（Rマドリード）をMF堂安（Eフランクフルト）、佐野、DF冨安（アヤックス）が徹底マークして自由にさせなかったが、前半だけで佐野とMF鎌田（クリスタルパレス）のボランチ2人がイエローカードを受けた。

しかし、ブラジルがFWエンドリッキ（リヨン）を投入してきた後半は劣勢。7分にGK鈴木彩（パルマ）がスーパーセーブ、9分には冨安が顔面ブロックで失点を防いだものの、11分に左クロスをMFカゼミロ（マンチェスターU）にヘディングで叩き込まれて1―1と追いつかれた。後半アディショナルタイムの50分にFWマルチネリ（アーセナル）に勝ち越しゴールを決められて、激闘に敗れた。

韓国メディアの「朝鮮日報」では「優勝の望みがあった日本は敗退」と報道した。

そして別の記事では森保ジャパンの3バック戦術を称賛した。「洪明甫（ホン・ミョンボ）とは異なる。日本のスリーバックは世界レベルだった」と報じた。

「同じスリーバックでも、ホン・ミョンボのスリーバックとは次元の異なる完成度だった。32強で敗退したとはいえ、日本サッカーの量と質は韓国とは次元が違っていた。大会前から三笘薫、南野拓実、遠藤航が離脱。大会が進むにつれ、エースの久保建英までもが負傷した。久保はブラジル戦に出場できなかった。さらに追い打ちをかけるように、DFの板倉滉も負傷によりブラジル戦を欠場。危機的状況でも、日本には十分な代役がいた。同じシステムを共有しているため、誰が出場しても同じクオリティのサッカーを展開できた。ブラジルさえも当惑させた森保監督の3バックは、完成度が極めて高かった」と説明した。