サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督が率いる日本は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。後半アディショナルタイムに決勝点を奪われ、1-2で敗れた。NHK BSの解説には元日本代表の本田圭佑が登場。最終盤にボールロストから失点を招いた田中碧について言及した。

前半29分、佐野海舟がブラジルのパスをインターセプトしてドリブルで進撃。そのまま右足を振り抜き、日本に待望の先制点をもたらした。

後半11分にカゼミロに同点弾を被弾。1-1同点のまま後半アディショナルタイムに突入した。5分後、左サイドで田中がボールを失い、マルティネッリの決勝弾を許した。

試合後、田中はショックの大きさから立ち上がれず。本田は、「結果論なんでね。ミスして失点につながったからそういう話になりますけど、別の他の選手も違う場面でたくさんミスしてましたし」と話した。

その上で「失点につながらなければミスしてもいいのかってわけでもないし。田中さんを責めることはできないし、むしろそれ以外のプレーに関しては称賛することばかり。田中さんに関しては切り替えてほしい」と続けた。



（THE ANSWER編集部）