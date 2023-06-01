サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督が率いる日本は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する。決戦前日、本田圭佑が自身のYouTubeチャンネルでライブ配信を行った。

本田は決戦前日の28日（同29日）、自身のYouTubeチャンネルでライブ配信。21歳塩貝健人のブラジルへの発言について言及した。

塩貝は日本メディアに対し、ブラジルは昔は強かったなどといった趣旨の発言をし、それがブラジルにも伝わり、自身のSNSが荒れる事態に。本田は「いい方向には転ばなさそう。向こうが挑発と捉えて、より謙虚にしたたかにやってくる。油断してくれた方がいいと考えた時に、いい方向に進まないと思う」と話した。

一方で、「ブラジルの選手で知っている名選手が減っているのは事実。全員凄いけどかつてのブラジルと比較すると率直に落ちていると表現しても仕方ない」と本田。「塩貝さんのタイプ的に相手を傷つけようとして言っているよりは、スタンスを貫くことに集中してるイメージ」とし、次のように続けた。

「周りがどうこう言うのは、無知な子供に無知なことめちゃくちゃ叱ってるみたいな。それが塩貝さんの良さ。あまり余計なこと知る必要もないし、むしろできるだけ無知でいくべき。無知でどこまでいけるかの勝負だと思う」

ブラジル戦は日本時間30日午前2時キックオフ。ベンチスタートから塩貝は虎視眈々と出番を窺う。本田はNHK BSで解説する。



（THE ANSWER編集部）