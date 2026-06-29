「洪明甫監督出入り禁止」グループステージ敗退の韓国代表監督にソウル市民怒りの声　李在明大統領も「無能の人」前代未聞の批判　

FIFAワールドカップ2026で決勝トーナメント進出を果たして勢いに乗る日本とは対照的に、失意のどん底にいるのが韓国だ。まさかの早期敗退に、李在明大統領が韓国代表の洪明甫（ホン・ミョンボ）監督を「無能な人」と批判する異例の事態に発展した。

“蜂蜜組”でまさかの敗退

FIFAランキング25位の韓国は25日に、ランキング60位の南アフリカ代表に、0対1でまさかの敗戦。

グループAで1勝2敗の3位となり、得失点差でグループステージ敗退が決まった。

このまさかの早期敗退に、李在明統領が韓国代表の監督を「無能な人」と批判する、異例の事態に発展したのだ。

韓国代表・洪明甫監督：

悔しい気持ちですが、選手達は最善を尽くしました。きょうの結果については私の責任です。

洪明甫監督は、2014年のブラジル大会でもチームを率いたが、グループステージ敗退。

今大会で再びチームを率いることになったが、韓国が入ったグループAは、組み合わせ決定時にブラジルやフランスといった優勝候補が不在で、“楽な組”を表す、“蜂蜜（はちみつ）組”とも評された。

決勝トーナメント進出への期待が高まる中で予選敗退に終わり、“蜂蜜”は、一瞬で悪夢へと変わったのだ。

辞任表明「すべての責任は私にある」

日本時間29日未明、洪監督は辞任を表明した。

韓国代表・洪明甫監督（韓国メディアによると）：

国民の皆様に心からお詫び申し上げます。本日、私は大韓民国サッカー代表監督の職を辞任したいと思います。今回の大会成績は期待に届かず、すべての責任は私にあります。

FNNソウル支局・濱田洋平記者：

韓国の大手紙は1面で「無能サッカー」「レッドカード」と見出しを付けて、今回の結果を厳しく批判しています。

韓国メディアは“神も見捨てた”などと監督を批判した。

「洪監督は退陣すべきだと思います。退陣すべきだ。」「監督のミスで負けたこともあるので、当然の結果だと思います」など、街の声も容赦ない。

“怒りの渦”監督を“出禁”も

そして怒りは、ついに行動でも表れた。

FNNソウル支局・濱田洋平記者：

こちらの店の入り口には「洪明甫監督出入り禁止」と書かれています。

ソウル市内にあるカフェの入り口のボードには、「洪監督の出入りを禁止（来ないと思うけど）」と書かれていた。

ソウル市内にあるカフェの店主：

ますます悪化する試合内容を見て、さらに怒りが増しました。私の気分を少し落ち着かせて、次にさらに前進できるようにするために書いたんです。

一方、決勝トーナメントに進出した日本について、店主は「とてもうらやましいです。日本はベスト4に進むんじゃないかと考えています」と話した。

大統領はサッカー協会も痛烈に批判

さらに事態は異例の展開へ…。

李在明大統領までもが、SNSで怒りを爆発させたのだ。

李在明大統領のXより：

予想外の結果に、戸惑いを超えて、呆然とする思いです。結局、人事がすべてであることが再び証明されました。能力よりも身内びいきを重視して、無能な人を指揮官に選べば、結果は火を見るよりも明らかです。

国家のトップが監督を批判する、前代未聞の事態になった。

李在明大統領のXより：

国民を落胆させた今回の決勝トーナメントへの進出失敗は、組織と人事の失敗によるものとみられます。

2014年に続き再びグループステージ敗退を喫した洪監督と、監督に任命したサッカー協会を痛烈に批判。

自らも謝罪し、体育行政の改革を進める考えを示した。

（「イット！」 6月29日放送より）