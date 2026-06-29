洗濯物を取り込んだらたたんで収納。そんな「当たり前」の家事を見直して、ラクになった例を紹介します。教えてくれたのは、小4・年中の2児の母で、フルタイムで働くよしいさん（40代・整理収納アドバイザー1級）。寝る前に時間と心のゆとりが生まれた「ひと工夫」をお届けします。

洗濯は終わったのに、家事がなぜか終わらない…

私は長い間「洗濯物はたたんで収納するもの」と思っていました。服を取り込んだらたたみ、ワンピース以外はすべて引き出しへしまう。それが当たり前でした。

【写真】無印良品のハンガーと、MAWA（マワ）ハンガーを愛用

ただ、フルタイム勤務で子育てをしつつ、服まで片付けるのは無理でした。たたむ時間がろくにとれず、ソファの上に洗濯物の山ができる。翌朝そこから服を取って着る。そして片付かない現状にモヤモヤする…。そう暮らすうちに、「本当に全部たたむ必要があるのかな？」と思うようになったのです。

そこから洗濯のやり方を少しずつ見直しました。

1：干したハンガーのまま収納する

最初にやめたのは「服をたたむこと」でした。取り込んだ洗濯物をリビングでたたみ、それぞれの引き出しにしまっていました。

しかし今は、干していたハンガーをそのままクローゼットへ移すだけです。引き出しがあると「たたんで入れる」工程が生まれるので、引き出しそのものを減らし、たたむ手間を減らしました。

不思議ですが、ハンガーをそろえるとクローゼットがお店の陳列のようにおしゃれに見えてくるのです。扉をあけるたびに気分が上がり、「今ある服を大事にしよう」と思えるようになりました。

2：干すエリアを家族別に分ける

洗濯で意外と時間がかかっていたのが、家族ごとの衣類仕分けです。以前は取り込んだあと「だれの服だ？」と考えながら分けていました。

ですが今は、干す時点で家族別にエリアを分けているので、乾いたらそのままクローゼットへ運ぶだけ。子どもたちにも「持っていって」と渡せば、手伝ってもらいやすいです。

たたむ時間だけでなく、仕分ける時間も減ったことで、洗濯がグッとラクになりました。

●服の量は「ハンガーでかけられる分」だけに見直す

ハンガー収納を続けるためには、服の枚数を見直すことも必要でした。約10年前までは服が多かったため、強引に収納しようと引き出しに押し込んでいました。しかし量が多いと、出すのもしまうのも大変。

そこでよく着る服を中心に見直すことに。「スタメンの服はハンガーにかけられる量」だけと決めて調整しました。服の量が減ると、洗濯だけでなく衣替えや服選びもラク。毎日の家事負担やプチストレスも減りました。

3：バスタオルは2枚だけにする

わが家には「普段使いのバスタオルが2枚」しかありません。理由はシンプルで、かさばるし乾きにくいからです。

いつもお風呂から上がるときは、大きめのフェイスタオルをバスタオル代わりに愛用。大きなバスタオルはプールやレジャーなど、必要な場面だけに使うようにしました。枚数が少ないと洗濯も収納も管理もとにかくラクです。

4：「投げ込みカゴ」でアクションを減らす

わが家では下着や靴下をたたみません。家族ごとの専用カゴを用意し、乾いたらポイポイと投げ入れるだけです。

以前まではきれいにたたんで収納していましたが、毎日使うものにそこまで手間をかけなくても困らないことに気づきました。カゴをとり入れてから、子どもも自分で片付けやすくなり、家族みんなも参加しやすいようです。

夜の20分が自分時間にあてられる

洗濯のやり方を見直したことで、

・たたむ時間が減った

・リビングに洗濯物がたまらなくなった

・家事へのイライラが減った

とメリットを感じています。とくに大きかったのは、夜の時間に少し余裕が生まれたこと。洗濯物の山を前に「やらなきゃ…」とあせっていた気持ちを手放し、家族との会話や宿題・勉強を見る時間に回せるようになりました。

洗濯物はたたまなくてもいい。毎日続く家事だからこそ「当たり前」を疑ってみる。そうすると、思った以上にラクになるかもしれません。