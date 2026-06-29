贈り物にも自分へのごほうびにもぴったりなお菓子を紹介。ESSEonline編集部フード担当・とねまるが、実際に食べておいしいと感じたスイーツをリアルにレポートします。今回は、福岡・八女産の抹茶を使った「モンブラン」。抹茶の香りと栗の甘さが楽しめる、冷凍庫に常備したくなるスイーツでした。

※ この記事はPRではありません。編集部及び編集部員が「これは食べたい！」と思ったお菓子を勝手に見つけ、許諾を取って紹介しています。編集部の予算の都合上、商品は各店舗より提供いただき、試食しております。

【写真】中には栗の甘露煮がごろっと

五洋食品産業「八女抹茶モンブラン」

今回手に取ったのは、五洋食品産業の「八女抹茶モンブラン」。福岡県八女地方の抹茶を使用したクリームに、栗の甘露煮を合わせた和風モンブランです。

・「八女抹茶モンブラン（4個入）」￥1320（五洋食品産業）

五洋食品産業は、これまで数多くの業務用冷凍ケーキを手がけてきた会社。冷凍で届くので、食べたいときに解凍して楽しめるのがうれしいポイントです。

コロンとした見た目に、思わず笑顔に

箱をあけてまず目に入ったのは、コロンとしたかわいらしい見た目のモンブラン。抹茶クリームの上には粉糖がふんわりとかかっていて、その姿がなんとも愛らしいんです。

開封した瞬間に、思わずにんまりしてしまいました。

中には栗のサプライズ！気づけばペロリの“和風モンブラン”

それでは実食です！

ひと口食べると、まず広がるのは八女抹茶の豊かな香り。抹茶のほろ苦さはありつつも、苦すぎず、優しい甘さとのバランスが絶妙です。

抹茶クリームはなめらかで口どけがよいので、重たさを感じません。

そして食べ進めていると、うれしいサプライズが。クリームの中に隠れている「栗の甘露煮」です。

「あ、栗だ！」と思わず心の中で声が出てしまうくらい、見つけたときのうれしさがあります。栗のほっくりした甘さが加わることで、抹茶クリームとのコントラストも楽しめます。

冷凍スイーツというと、「味はどうなんだろう…？」と思うこともありますが、こちらは満足感もしっかり。好きなタイミングで解凍して食べられる手軽さも含めて、かなり優秀だなと感じました。

仕事をがんばった日のごほうびや、休日のおやつ時間にもぴったり。冷凍庫にストックしておきたくなる抹茶スイーツでした。

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください