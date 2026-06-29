『週プレ』初表紙を飾った加藤玲菜、巻頭グラビアで魅せたド級プロポーション♡

『週刊プレイボーイ』28号は6月29日に発売！

グラビアデビュー後飛ぶ鳥を落とす勢いで人気急上昇の加藤玲菜が、6月29日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』28号の初表紙＆巻頭グラビアに登場！

加藤玲菜 ©LUCKMAN／集英社

【プロフィール】

加藤玲菜（かとう・れな）

2006年4月5日生まれ 愛知県出身

身長159cm B94 W61 H92

血液型＝O型

趣味＝アイドルの振り付けを完コピする 特技＝器械体操

グラビアデビューするや、各誌の表紙を飾る。

公式Instagram ＆ X【＠katorena0405】

公式TikTok【＠katorena_0405】

今号の『週プレ』は、今週の週プレは、今年の注目度ナンバーワン！加藤玲菜の初表紙＆巻頭グラビアに奄美大島ロケに密着したDVDメイキング映像は38分！ 45歳、気象予報士・吉井明子のまさかの初水着、「ミスマガジン2025」ミスヤングマガジン受賞・晴こころが初登場！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの加藤玲菜『週プレ プラス！』アザーカット集「二十歳、仕上がってます。～prologue～」は、価格／1320円（税込）にて主要電子書店で発売。『週プレ グラジャパ！』では限定カット付きで発売!!

加藤玲菜『週プレ プラス！』アザーカット集「二十歳、仕上がってます。～prologue～」©LUCKMAN／集英社

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』28号は6月29日に発売！