ゲーム『ダンガンロンパ』シリーズと東武動物公園（埼玉県宮代町）のコラボイベント「ダンガンロンパシリーズ×東武動物公園」が2026年7月4日〜9月27日の期間に開催される。

【画像】描き起こしイラスト活用したグッズやパネル、ちびキャライラスト

コラボのためにイラストレーターの野崎つばた氏が総勢14人のキャラクターが動物たち触れ合う新規イラスト（等身）を描き起こし。加えて、動物モチーフの衣装を着たちびキャライラストも登場。園内装飾やオリジナルグッズ、コラボメニューなどに活用される。

入園ゲートチケット窓口では描き起こしイラストを使用した「レプリカチケット」（全4種からランダムで1枚）と「オリジナルチケットホルダー」がセットになった「コラボ入園券」を販売。

コラボ入園券を購入すると、「スタンプラリー台紙」がもらえる。スタンプラリーに参加してスタンプを集めると、「スタンプラリー景品ポストカード」（全2種）がランダムで1枚もらえる。

さらに、コラボ入園券の購入者には、イベント期間中に誕生日を迎える2人のキャラクターの「バースデーポストカード」が期間限定で配布。

7月25日〜8月9日には「真宮寺是清」、9月7日〜9月23日には「最原終一」。

コラボ入園券の料金は、大人（18歳以上）が3000円（以下全て税込）、中人（中・高校生）が2500円、小人（3歳〜小学生）が1700円、シニア（60歳以上）が2200円。

コラボ入園券を購入しない場合も、スタンプラリー台紙は遊園地内ショップ「リトルキャビン」で購入できる。価格は400円。

等身イラスト・ちびキャライラストのグッズ展開

遊園地内ショップ「リトルキャビン」ではオリジナルグッズも販売する。

ラインアップは以下の通り。

【ちびキャラ 動物パーカーver.】



「トレーディング グリッター缶バッジ」（全14種、単品は605円、BOXは8470円）

「トレーディング イラストカード」（全14種、単品は275円、BOXは3850円）

「トレーディング アクリルスタンド」（全14種、単品は880円、BOXは1万2320円）

「B8硬質ケース」（全12種、各660円）

「フレークシール」（全1種、1078円）

「クリアファイル」（全1種、550円）

「BIGシルエットTシャツ」（全3種、各4950円）

「BIGジップトートバッグ」（全3種、各5478円）

「野崎つばたさんイラスト 飼育係ver. トレーディンググリッター缶バッジ」と「トレーディング ちびキャラ 動物パーカーver. グリッター缶バッジ」の2商品はBOX購入特典を用意。いずれも、先行販売している「AMNIBUS」「アニメイト」の特典とは異なる絵柄のものが会場限定で入手できる。

加えて、グッズを2000円購入ごとに「特典ポストカード」（全14種）がランダムで1枚もらえる。

※混雑緩和ならびに安全確保のため、7月4日・5日の2日間は、ショップ店舗への入店日時を指定した「ショップ入店整理券付きコラボ入園券」（事前抽選）が必要。各日午後3時30分よりフリー入店を予定。

他にもいろんな企画が

遊園地内スナック「ステーション」では、テイクアウト型のコラボフードを販売する。

「ポップコーンBOX（塩味）」（900円）、「チュリトス（シナモン味）」（900円）、「ストローマーカー付きソフトドリンク」（メロンソーダ／オレンジ／ウーロン茶、ストローマーカーは全14種ランダム 各650円）で、コラボフード1品注文につき「特典コースター」（前期7月4日〜8月16日14種、後期8月17日〜9月27日14種）がランダムで1枚もらえる。

また、遊園地内ゲームコーナー「レインボータウン」では、オリジナル景品がもらえる「コラボガラポン」を実施。

S賞は「ガラポン景品F0号キャンバスボード」（全4種ランダム）、A賞は「ガラポン景品アクリルヘアクリップ」（全14種ランダム）、「ガラポン景品名刺カード2枚セット」（全28種から2枚入り）が当たる。

参加料金は1ゲーム600円。

さらにコラボ期間中は各所が描き起こしイラストのキャラクターパネルなどで装飾されるので、園内の散策とあわせて楽しもう。

展示場所は描き起こし等身イラストパネルが動物園内「マレーバク舎」周辺、描き起こしちびキャライラストパネルが設定された各動物の展示場周辺。