GoodBBQの大阪2施設で、食後に花火が楽しめる「ナイター花火BBQセット」発売
初亀は7月より、運営する「GoodBBQ浜寺公園店」および「Good BBQ長居公園店」にて、夕方から夜の時間帯を有効活用する夏季限定企画「ナイター花火BBQセット」を発売する。
ナイター花火BBQセット
同店では、夕焼けから夜空へと移り変わる涼しい時間帯でのBBQ体験に手持ち花火を組み合わせることで、夏の夜を満喫する新たなアウトドアスタイルを提案する。
対象プランの「ナイターBBQセット」は、1人あたり5,700円。4名以上(0〜2歳は人数対象外)で利用すると、特典として食後に楽しめる花火セットをプレゼントする。
食後に楽しめる花火セットをプレゼント
BBQイメージ
利用は3日前までの事前予約制となっており、インターネットまたは各施設への電話にて受け付ける。長居公園店のナイター利用時の営業時間は18時〜21時。
ナイター花火BBQセット
同店では、夕焼けから夜空へと移り変わる涼しい時間帯でのBBQ体験に手持ち花火を組み合わせることで、夏の夜を満喫する新たなアウトドアスタイルを提案する。
対象プランの「ナイターBBQセット」は、1人あたり5,700円。4名以上(0〜2歳は人数対象外)で利用すると、特典として食後に楽しめる花火セットをプレゼントする。
食後に楽しめる花火セットをプレゼント
BBQイメージ
利用は3日前までの事前予約制となっており、インターネットまたは各施設への電話にて受け付ける。長居公園店のナイター利用時の営業時間は18時〜21時。