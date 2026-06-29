歌手の浜崎あゆみさんが6月25日、自身のインスタグラムを更新。大阪公演のステージショットを公開しました。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 過酷な連続公演に「何回も精神ぶっ壊しながら蘇りながらの連続でした！」と本音吐露 最新ステージショットに「永遠に可愛い」「若すぎる」とファン絶賛





浜崎さんは「大阪2daysありがとうございました！」と報告。「とんでもない熱量だった長崎公演を超えてくる、耳をつんざくデシベルで揺らしてきたさすがの名古屋公演から、間髪入れずの大阪公演、すんごかったです。何回も精神ぶっ壊しながら蘇りながらの連続でした！」とコメントし、連続公演の激しさを振り返りました。







投稿に添えられた写真では、浜崎さんがピンクのLED照明に包まれたステージ上でヘッドセットマイクを着用しながらパフォーマンスを披露する姿が収められています。







ツアータイトルの「SCAPE GOAT」の文字が胸元に入ったデニムのストラップレストップにスパンコールのジーンズというコスチュームで、カラフルなポンポンを手に踊るシーンも公開されました。バックダンサーたちも青や緑を基調とした衣装で息の合ったパフォーマンスを見せています。







現在開催中のツアー「Scapegoat」についても「冷静に考えるとまだまだ始まったばかりのツアー。Scapegoatが幕をおろす今年の冬にはどうなってるのかな。自分でも全く予想が着きませんが、とにかく1公演ずつ真っ向勝負していくのみ！生き抜きます！！」とコメント。次回公演は岡山で行われることも明らかにしました。





この投稿に、「凄い！どんどん可愛くなってるー」「あゆの可愛さは永遠に止まらないね」「年知ってるからだけど、若すぎだよ！アユー昔より若く見える」「この服好き あたしも着たいなーーー」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】