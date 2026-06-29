“4億円大会”は順延の第3ラウンドが終了 韓国の“キューティフル”と稲垣那奈子が首位
＜EARTH MONDAMIN CUP 最終日◇29日◇カメリアヒルズCC（千葉県）◇6699ヤード・パー72＞賞金総額は史上最高の4億円、優勝者に7200万円が贈られるビッグトーナメントは、順延となっていた第3ラウンドが終了した。
【写真】池に映るスイングも美しい…
キューティとビューティをかけ合わせた“キューティフル”の愛称で親しまれるパク・ヒョンギョン（韓国）、稲垣那奈子がトータル8アンダーで首位に並んだ。ヒョンギョンが優勝すれば、日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の会員資格を獲得し、日本ツアー参戦への道が開ける。トータル7アンダー・3位タイに第1ラウンドから首位を守ってきた阿部未悠、コ・ジウォン（韓国）が続く。永久シード獲得まであと1勝に迫る申ジエ（韓国）がトータル6アンダー・5位タイ。小祝さくら、米ツアーを主戦場にする櫻井心那がトータル3アンダー・13位タイにつけている。昨年覇者で女王の佐久間朱莉はトータル5オーバー・59位タイで第3ラウンドを終えた。最終ラウンドは午前9時にスタート。第3ラウンドと組み替えを行わずに、すでに競技が進行している。最終組は午前11時ティオフを予定している。【第3ラウンドの上位成績】1位：パク・ヒョンギョン（-8）1位：稲垣那奈子（-8）3位：阿部未悠（-7）3位：コ・ジウォン（-7）5位：申ジエ（-6）5位：菅楓華（-6）5位：小林光希（-6）8位：倉林紅（-5）8位：菅沼菜々（-5）10位：大出瑞月（-4）ほか2人
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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