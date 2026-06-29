中村超硬はストップ高カイ気配、希薄なレアアースイオンの回収技術に関する研究開始 中村超硬はストップ高カイ気配、希薄なレアアースイオンの回収技術に関する研究開始

中村超硬<6166.T>がカイ気配スタートで中段もみ合いを一気に上放れ、１００円高はストップ高水準の６６６円に張り付く展開となっている。同社はダイヤモンドや超硬合金加工に強みを有するほか、ナノサイズのゼオライト製品の事業化にも傾注している。ゼオライトはレアアース・フリー蛍光体としての活用や、触媒用途としてレアアース代替候補にも挙がっている。レアアース回収に際して吸着剤への利用も見込まれ、株式市場でもにわかに脚光を浴びた経緯がある。



そうしたなか、前週末２６日取引終了後、同社は芝浦工業大学と希薄なレアアースイオンの回収技術に関する共同研究を開始することを発表、高市政権下での国産レアアース確保に向けた新たな国策の動きとも共鳴し、短期資金が集中する格好となった。



出所：MINKABU PRESS