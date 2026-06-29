ENHYPEN、″ENCHIN″と日本を旅する！アニメMV「We′ll Be Fine」公開

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ENHYPENが、6月29日にリリースした日本デジタルシングル「We’ll Be Fine」のMVを公開した。

■メンバーが日本でやってみたいことなども盛り込んだMV

公開されたMVは、“ENCHIN”と一緒に日本を旅しているような気分で楽しめるアニメーションMVとなっている。

楽曲のテーマである「友情」と「旅」をベースに、日本を賑やかに旅する様子を描く。旅の途中で起こる小さなハプニングや楽しい出来事なども、みんなで満喫する姿がポイントで、浴衣や花火などを通して夏の情緒も感じられる。メンバーが日本で印象に残っていることや、やってみたいことなどもストーリーに盛り込まれ、ファンも一緒に旅を楽しめるような作品に仕上がっている。

MVで披露された振り付けにも注目だ。この曲に込められたメッセージや感情が伝わるように、メンバーたちが考案し、“ENCHIN”が踊る様子を通してENHYPENらしさも感じることができる。「一緒なら、知らない場所でもきっと大丈夫」 というメッセージを込めた、友情と旅の楽しさが詰まったMVとなっている。

「We’ll Be Fine」は、心の通じ合う仲間たちとのあらたな旅立ちとなる旅行で感じる胸の高鳴りと、心地よい緊張感を描いた楽曲。清涼感あふれるバンドサウンドをベースに、J-POPと軽快なカントリーのリズムを融合させ、聴いた瞬間に輝く太陽の下にいるかのような圧倒的な解放感を与える。

サビの中毒性のある「We’ll Be Fine」という叫びと、アウトロを飾るパワフルな大合唱は、「君と僕、一緒なら何も怖くない」という強固な絆を表現し、聴いた後には前を向いて歩き続けたくなるような余韻を残す。 リスナーに圧倒的な爽快感とポジティブなエネルギーを届ける本作は、この夏の「おでかけ定番曲」として広く愛される一曲になりそうだ。

一方、ENHYPENは、4回目のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘BLOOD SAGA’』を開催中。5月にソウルで開幕し、7・8月に南米・北米、10月にマカオ、12月から2027年2月にかけて日本4大ドームツアーへと続く。2027年3月までにアジアやヨーロッパなど、全世界21都市を巡る計33公演の大規模なツアーが開催される。8月21日に8thミニアルバム『THE SIN : BLISS』でのカムバックも決定し、熱気を高めている。

■ENCHIN（エンチン）

ENHYPENの公式キャラクター。「ENCHIN」という名前は、ファンの日常にそっと幸運と癒やしを届ける「ENGENE（ファンダム名）の友達（韓国語でチング）」を意味する。人々に笑顔が必要な時に現れ、幸せを届けるのが特徴だ。ENGENE棒（ENHYPENのオフィシャルライトスティック）が入っているバッグであればどこへでも自由に移動でき、ファンと大切で楽しい日常を共にする存在として企画された。メンバー一人ひとりの個性が、各キャラクター固有の能力として反映されている。メンバーたち自身が、名前から外見、好み、能力などの細部に至るまで積極的に意見を出し合い、キャラクターに命を吹き込んだ。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc. (C)BELIFT LAB & HYBE. All Rights Reserved.

■リリース情報

2026.06.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「We’ll Be Fine」

2026.08.21 ON SALE

MINI ALBUM『THE SIN : BLISS』

■関連リンク

ENHYPEN OFFICIAL SITE

https://enhypen-jp.weverse.io/