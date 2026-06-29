「パドレス２−４ドジャース」（２８日、サンディエゴ）

ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が五回に貴重な追加点となる２点タイムリーを放つなど４打数２安打２打点。直前にはあわや大惨事のシーンがあった。

同点で迎えた１死満塁の場面。フリーマンがフルカウントから内角球をカットした。その打球がネクストサークルにいたベッツに直撃。幸いにも左足のレガース部分に当たった模様で大事には至らなかったが、ヒヤリとさせるシーンだ。

ベッツは直後にフリーマンに向けて笑みを浮かべた。その後、押し出し四球を選んで１点を勝ち越すと、なおも１死満塁からベッツがキングの浮いたシンカーを捉えて中前に２点タイムリー。がっちりと主導権を引き寄せた。

「とにかく積極的にいくことだけを考えていた」とベッツ。「制球が乱れていたので、立て直すためにストライクゾーンに投げ込んでくるはずだと。打てる球がきたら行けるように準備していた」という。

ベッツは前日まで３試合連続本塁打をマークし、この日はマルチ安打で５試合連続打点もマークした。直近１５試合は打率・３５０。６月半ばまで１割台に低迷していたが、ここにきて打率・２３６まで上昇してきた。

チームはパドレスに勝ち越し、ついに２桁１０ゲーム差をつけた。さらに守備でも最後はタティスの遊ゴロを鮮やかにさばいて併殺を決めたベッツ。抜群の存在感を示している。