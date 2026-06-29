乃木坂46、新曲「是非に及ばず」MV公開！ 5期生・一ノ瀬美空が初表題曲センター

現在全国8か所18公演を巡る”真夏の全国ツアー2026”を開催中の、乃木坂46。

その乃木坂46の5期生・一ノ瀬美空が初表題曲センターを務めることで話題の新曲、「是非に及ばず」のMUSIC VIDEOが、乃木坂46 Official YouTubeチャンネルにて公開された。

【MV】乃木坂46『是非に及ばず』Music Video

「是非に及ばず」は、7月22日(水)リリースされる42ndシングル「是非に及ばず」より、CDリリースに先駆け、6月13日(土)先行配信された表題曲。

公開されたMusic Videoは、渡邊直が監督を務め、楽曲の持つ”パンク”な世界観を表現した乃木坂46にとっても意欲的な映像作品。

レトロな質感のカメラワークや、メンバーが「是非に及ばず」と共に感情を開放しているシーン、そしてラストシーンのスクラップに囲まれながら力強く踊るメンバーの姿は必見となっている。

センターを務めた一ノ瀬は「是非に及ばず」Music Video撮影を「自分のまだ出したことのない表情や雰囲気を出すことができ、新しい扉を一つ開けたような感覚があります。」と撮影を振り返っている。

■リリース情報

乃木坂46

42ndシングル「是非に及ばず」

2026年7月22日(水)CD発売

■ライブ情報

「真夏の全国ツアー2026」

【2026年】

6月13日(土)・14日(日) 福井県・サンドーム福井

6月24日(水)・25日(木) 神奈川県・横浜アリーナ

7月4日(土)・5日(日) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

7月11日(土)・12日(日) 広島県・広島グリーンアリーナ

7月15日(水)・16日(木) 大阪府・大阪城ホール

7月25日(土)・26日(日) 宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナ

8月8日(土)・9日(日) 福岡県・マリンメッセ福岡A館

8月20日(木)・21日(金)・22日(土)・23日(日) 東京都・明治神宮野球場

■乃木坂46 プロフィール

2011年8月にグループ結成。2012年2月にシングル「ぐるぐるカーテン」でメジャーデビュー。同年「おいでシャンプー」では初のオリコンシングルランキング1位を獲得、以降40作連続で1位を獲得。

グループの人気と共に、メンバー個人でも俳優・モデル・バラエティ・広告への起用など多岐に渡る。海外での人気も高く、これまでにフランス・シンガポール・香港・上海・台湾でもイベント出演や公演を実施。

2025年は味の素スタジアムや明治神宮野球場などスタジアム・ドーム規模で展開し、結成14年目を迎えてなお、進化し続けるアイドルグループ。

