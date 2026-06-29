韓国は北中米W杯でグループステージ敗退

ホン・ミョンボ監督率いる韓国代表は、北中米ワールドカップ（W杯）グループAを1勝2敗の3位で終え、32強へ進出できずに大会を去った。

現地時間6月29日、韓国メディア「NEWSIS」は「最悪の成績表。ベスト32失敗でも20億8000万ウォン」と見出しを打ち、早期敗退となったチームの報奨金事情について報じている。

韓国は初戦のチェコ戦で2-1の逆転勝利を収めたものの、第2戦でメキシコに0-1で敗戦。引き分け以上で自力でのグループ突破が可能だった第3戦の南アフリカ戦でも0-1で敗れ、同メディアは「衝撃的な敗北を喫した」と描写している。各組3位の上位8チームにも入れず、最終順位34位で大会を終えることとなり、ホン・ミョンボ監督は辞任を表明した。

記事では、グループリーグ敗退に終わったチームの報奨金について言及。「虚しく脱落した」と厳しく振り返り、FWソン・フンミンやMFイ・ガンイン、DFキム・ミンジェを含む26人の選手たちには、基本給の5000万ウォン（約526万円）と、1勝分のボーナスである3000万ウォン（約316万円）を合わせた1人あたり8000万ウォン（約842万円）の報奨金が均等に支払われ、計20億8000万ウォン（約2億2000万円）になると伝えている。

一方で、ラウンド突破に伴う追加ボーナスや、韓国サッカー協会のチョン・モンギュ会長が約束していた特別報奨金は支払われないようだ。不本意な結果に終わった韓国にとって、同メディアは「グループステージ脱落なのに褒賞金を受け取る」と手厳しく報じていた。（FOOTBALL ZONE編集部）