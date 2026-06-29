前日会見が行われた

日本代表は現地時間6月29日、アメリカ・テキサス州のヒューストン・スタジアムで、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する。

ブラジルのカルロ・アンチェロッティ監督は、28日に同地で行われた前日会見で鈴木彩艶について名指しで絶賛した。

ブラジルはグループステージCに入り、初戦のモロッコと1-1で引き分けスタートとなったが、2戦目のハイチ、3戦目のスコットランド戦を共に3-0で勝利。首位通過を果たし、決勝T1回戦ではF組を2位で突破した日本代表と対戦することになった。

ブラジルと日本は昨年10月に東京・味の素スタジアムで行われた親善試合で対戦。前半に2点をリードしたブラジルだったが、後半に日本に3得点を奪われて逆転負けを喫した。アンチェロッティ監督はこれまで日本人を指導したことがない。だが、唯一注目している選手がいるといい「日本の選手でフォローしている選手がいます。パルマでプレーしている鈴木彩艶です」と明かした。「私の故郷がパルマだからです。非常によくやっていると聞いています」と名指しで絶賛した。（FOOTBALL ZONE編集部）