日本相撲協会は29日、大相撲名古屋場所（7月12日初日、IGアリーナ）の番付を発表した。

夏場所を制した若隆景（31＝荒汐部屋）は昨年秋場所以来の関脇に復帰。カド番だった夏場所を左足首のケガで全休した安青錦（22＝安治川部屋）は関脇に転落した。名古屋場所で10勝以上すれば大関に復帰できる。4関脇は24年秋場所の阿炎、大の里、霧島、貴景勝以来となった。

東前頭2枚目で臨んだ夏場所で11勝を挙げ、敢闘賞を獲得した義ノ富士（25＝伊勢ケ浜部屋）は新小結に昇進した。熊本県出身では17年初場所の正代以来、戦後9人目の新三役。王鵬（26＝大嶽部屋）は初場所以来の小結に復帰した。

新入幕は夏場所で十両優勝を果たした一意（かずま、24＝木瀬部屋）、西十両筆頭で臨んだ同場所で9勝を挙げた大青山（26＝荒汐部屋）の2人。一意は日大出身では昨年秋場所の日翔志以来45人目。大青山は中国出身で師匠の蒼国来（現荒汐親方）以来2人目の新入幕となった。再入幕も2人で、尊富士（27＝伊勢ケ浜部屋）が昨年秋場所以来、阿武剋（26＝阿武松部屋）は2場所ぶりに、それぞれ返り咲いた。

関取最年長の玉鷲（41＝片男波部屋）は13年夏場所以来となる十両に転落。夏場所が節目の幕内100場所目だった。歴代3位の幕内連続出場は1152回で止まる。

モンゴル出身で“史上最強の新弟子”こと旭富士（24＝伊勢ケ浜部屋）は東幕下11枚目で臨む。序ノ口デビューから3場所連続全勝で各段優勝と快進撃を続ける逸材。佐久間山（のちの小結・常幸龍）が持つ序ノ口デビューから27連勝の記録更新、史上初となる無敗（付け出しを除く）での新十両昇進の期待が懸かる。