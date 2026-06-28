

なすなかにしの中西茂樹さんがキン肉マン超人募集漫談を繰り広げる！





今回、なすなかにし中西茂樹さんが考案したのは"常に怒っている超人"とのこと......。彼が荒ぶる理由、そして必殺技などを紹介してもらいます！

超人リストVol.54 水筒魔神

身長：208cm 体重：120kg 超人強度：40万パワー 出身：日本

――こちら水筒っぽいビジュですけど、どんなファイトスタイルなのですか？

中西 水筒をモチーフにした「水筒魔神」になります。こちら、体に水を収納しており、それを一気に吹き出す攻撃を行なう超人です。

――アトランティスのウォーターマグナムの下位互換な必殺技ですか？

中西 完全上位互換です！ 水筒魔神は内部の水をグッツグツに沸騰させ、それを対戦相手に噴射できます。これが水筒魔神の必殺技、ホットウォーターマグナムです。

――でも、動きの速い超人ならホットウォーターマグナムを回避できるのでは？ それこそロビンマスクはウォーターマグナムで水遊びしてましたし！

中西 そもそも熱湯なのでロビンのような水遊びはできません！ 対戦相手はマグナムを回避しつつ頭部から噴射される熱湯を止めようとするのですが、これをは完全に間違った戦略。対戦相手が頭部の蓋に触った瞬間に、そのまま水筒内に入れてしまうんです。これ、中身は熱湯ですから、ここでノックアウトです！



ウォーターマグナムで遊んでいるロビン。中西さん考案の水筒魔神相手には絶対に通用しません！





――そもそも、熱湯はどこから持ってくるのですか？

中西 水筒魔神を怒らすと内部の水が沸騰します。つまり、水筒魔神に攻撃を行なうと、彼がキレて熱湯ができあがるのです。これ、攻撃だけでなく煽るだけでも即沸騰です。

――煽ったり、先制攻撃をせず、様子見からのフェイバリット発動という攻撃方法で倒せそうですけど？

中西 基本、試合中はほぼキレてます。相手が何も言ってなくても「おまえ、何黙っとんじゃ！」となりますし。対戦相手だけでなく「この会場、熱すぎやろ！ エアコン、どないなっとんのや！！」とキレています。

――かなり面倒くさい系の超人ですね。

中西 なので、対戦相手は水筒魔神の怒りゲージをコントロールしつつ、エアコンや観客の声援の音量も調整する。すべてにおいて整った超人でないと対戦相手は務まりません。

――水筒魔神をキレさせない方法はあるんですか？

中西 ゴングと同時に褒めちぎる。もしくは、ワイロです。

――それじゃ、超人ファイトが成立しませんって！

中西 それこそ、試合前に超人Ｘをエゴサして、「水筒魔神、ポンコツすぎ！」という投稿を見つけたら、「あれ、お前の投稿やろ！！」とキレてますから。この怒りを抑えるには、相当の超人アンガーマネジメント能力が必要なんです。

――水筒魔神に弱点は？

中西 超人強度が40万パワーと低めなことです。正直言って、これで100万パワー前後だとパワーインフレ起こしますから。そこは、ゆでたまご先生が採用しやすいように調整してみました。

――そーいう調整ナシで最強超人を考えてください！

●中西茂樹（NAKANISHI SHIGEKI）

1977年生まれ、大阪府出身。那須晃行とのお笑いコンビ・なすなかにしのボケ担当。ロケの達人としてブレイク中のなすなかにし中西茂樹さんも『キン肉マン』大好き芸人。なすなかにし中西茂樹X、なすなかにし那須晃行X、なすなかにしマネージャーX、なすなかにし中西茂樹さんInstagram、なすなかにし那須晃行さんInstagram、なすなかにしマネージャーInstagram、YouTube「なすなかの日常」

なすなかにし中西茂樹氏考案超人「水筒魔神」

超人イラスト／なすなかにし中西茂樹 構成／直井裕太 撮影／鈴木大喜 ©ゆでたまご／集英社