昨年、連続テレビ小説『あんぱん』を執筆した、脚本家の中園ミホさん。『やまとなでしこ』や『ハケンの品格』、『ドクターX』など、数多くの名作ドラマを世に放ち、66歳になった今も、作品を通じて女性たちにエールを送り続けています。今回、占い師としても50年のキャリアをもつ中園ミホさんが、60代になって手放したことについて、話を伺いました。

違和感のある人間関係は一度スパッときってみる

脚本家の中園ミホさんは、60代を迎えていくつかのことを手放したといいます。その中のひとつが、友だち関係です。

【写真】キャリア50年の占い師でもある脚本家・中園ミホさん

「無理して多くの友だちをキープしようとか、そういうことはやめました。年を重ねたら、お互いに自由に楽しくすごした方がいいと思うんです」（中園ミホさん、以下同）

「人間関係は脱皮するように変わっていくものだと思っている」と語る中園さん。

「恋愛でも友情でも、なにか違和感を覚えながら関係を続けていては、新しい幸せは入ってこないと考えています。一度離れてみると、そのあいたスペースにほかの運が降りてくることもあるんですよ。絶縁宣言なんかする必要はありません。波風たてずにそっと距離をとりながら、心の中で一度スパッときるのです」

とはいえ、職場やママ友など、現実にはなかなか簡単にはきれない人間関係も。そういった関係には、どのように向き合えばよいのでしょうか。

「たとえば職場での人間関係ですが、職場って本来、友だちをつくる場所でも、深い人間関係を築く場所でもないですよね。仕事をしてお給料をいただく場所だと割りきってしまえば、苦手な上司や同僚に対してとるべき態度も変わってくるはず。本音は出さず、偽りの笑顔を浮かべてやり過ごしたっていいですし、むしろそれで十分ですよ」

さらに中園さんは、人間関係のストレスを家庭に持ち込まないためのきり替えのコツも教えてくれました。

「職場を出たら、苦手な人のことは頭から消す。それでも怒りや悔しさが押し寄せてくるようなら、走る、泳ぐ、自然と触れ合ったり、好きな音楽をかけるとか、『推し活』に熱中するのもいいですね。とにかく体を動かして、感情を外へ逃がしてあげる。いやな感情を引きずっている時間って、自分の命をムダづかいしているのと同じです。限りある時間を、そんなことに使わないでほしいな、と思います」

「ママ友」ができなかった40代

「ひとりでいることは悪いことではない。ちょっと不便なだけ」と語る中園さんですが、ご自身にも似たような経験があったそうです。

「じつは私、いわゆるママ友ができませんでした。周りからはきっと『変わり者』だと思われていたでしょうし、私自身も『苦手だな』『しゃべりたくないな』という空気を出していたんだと思います。小学校のママたちからは、完全に浮いていましたね。」

ママ友の輪に入らないことで、困ることはなかったのでしょうか。

「ママ友がいないと、情報が入ってこなかったりして、不便なことはたしかにあります。でも、社会的な場所で孤立するのは、別に悪いことではないと思うんです。子どもには『ごめんね、お母さん無理なの』と、弱みを見せてしまってもいいんじゃないでしょうか。あんまり深刻にならなくていいと思います」

また、群れから一歩引くことで、思わぬ出合いに恵まれることもあるといいます。

「ひとりでいると、じつは豊かな出合いが潜んでいることもあるんです。私も、同じようにひとりでいたママと意気投合して、すごくいい友だちになりました。だから、あまりひとりを恐れないでほしいと思います」

ひとつのコミュニティがすべてではないからこそ、無理に周囲に合わせる必要はないと話します。

「苦しいなら仮面をかぶって乗りきるか、割りきってその輪に入るのをやめてしまってもいい。意外と、群れの中にいる人だって、内心『あの人、自由でかっこいいな』と思って見ているかもしれないですよ」

60代になったからこそ楽しめる人づき合いも

こうして人間関係を整理してきた中園さんですが、60代になった今、昔の人間関係が不思議な形で還ってきたのだそうです。

「60代になって、中学時代の同級生たちとまた仲よくなりました。驚くほど関係がフラットになって、LINEグループで毎日のように話していますし、還暦祝いにはみんなでハワイ旅行へも出かけたんです。だれがお金持ちだとか、だれが美人だとか、結婚している・していないとか、子どもがいる・いないとか、そういうのがぜんぶ取っ払われて、子どものときに初めて遊んだ頃に戻ったかのようですね」

年齢を重ねることで、お互いを隔てていた壁が自然と消えていくと中園さんは語ります。

「思春期から50代にかけては、境遇が違うことでお互いに嫉妬したり、妬ましく思ったりもするもの。けれど、60歳をすぎると、そのフィルターがすっとはずれる気がします。今、友だちがいなくてひとりぼっちで辛い思いをしている人も、60代になったらまた温かい人間関係に出合うこともあるので、それまでの辛抱だと思って日々を過ごしてほしいです」

また、「運は人が運んでくるものだから、人とのつながりは大切」と語る中園さん。でも、その言葉の前提にあるのは、「無理しないこと」。しんどい人間関係に消耗するなら、やめてよし。そうやって余裕が生まれたとき、はじめて本当の意味でいい縁が引き寄せられるのかもしれません。