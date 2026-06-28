リーグ公式が発表

バレーボール女子日本代表は、7月8日からネーションズリーグ（VNL）予選ラウンド第3週日本大会に臨む。6勝2敗の5位につける日本。そんな中、代表選手の去就が特別動画とともに突如発表され、ファンを仰天させている。

新天地が発表されたのは、今季まで埼玉上尾メディックスでプレーしていた岩澤実育。米プロリーグ「リーグ・ワン・バレーボール（LOVB）」公式Xは日本時間28日、「LOVBへようこそ、ミイク・イワサワ!! 現在2026年VNLのロースターに名を連ねる日本人リベロだ。次なる舞台はアメリカ」と記して岩澤の移籍を歓迎。「スターが並ぶ」などと英語で記され、岩澤の画像が入った特別動画を公開した。所属クラブは発表されていない。

ニュースを知ったネット上の日本のファンからは「実育ちゃんアメリカへ これはビックリ」「実育ちゃんやっと出た！アメリカ！」「え!? 世界のIWASAWA!?」「うおーーーいいね」「まさか！？」「これは予想外！」などの声が上がった。

26歳の岩澤は2018年に埼玉上尾メディックスに入団。リーグ屈指のリベロとして活躍し、今季をもって退団することが3月に発表されていた。



（THE ANSWER編集部）