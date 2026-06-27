「ガーデニングに憧れるが、管理が続かなそう」と考える人も多いのでは？ 5年前に注文住宅を建てた、住まいづくり収納コンサルタントの武井優音さん（40代）は、家づくりの際、外構に「ある工夫」をしたことで手入れがラクになり、ガーデニングも楽しめるようになったそう。詳しく教えてもらいました。

面倒くさがりだけどガーデニングがしたい…

筆者は、5年前に住宅メーカーで2階建ての注文住宅を建てました。1階には玄関、LDK、趣味室、トイレがあり、2階には浴室、洗面所、ランドリールーム、主寝室、子ども部屋、トイレ、来客用のスペースがあります。この家に、夫と子ども2人（11歳と9歳）の4人で暮らしています。

【実際の写真】引き渡し直後の庭

家づくり中、「木々に囲まれた、リラックスできる家」に憧れていました。これまでは賃貸のマンションなどで暮らしていて、ガーデニングに興味があったわけでもありません。ただ、住宅街でも、ふと窓の外を見ると緑が感じられる。まるで里山のような自然を感じる眺めを日々見ることができたら心地よいだろうな、と思ったから。

一方で、大きな庭でなくていい、とも思っていました。じつは、もっと建物を敷地の端に寄せることで、庭をさらに広くすることもできました。でも「広すぎる庭って、管理が大変そう…」という気持ちに。

もともと面倒くさがりな性格のため、建設中から、木々の剪定や草抜き、水やりといった日々の作業を、果たして自分がずっと続けられるだろうか？ と不安にも感じたのです。

そこで、庭の広さはあえて大きくせず、“見て楽しめる大きさ”に。7.3坪の大きさは筆者にとって無理なく扱える、ちょうどいい大きさでした。

「全部コンクリート」も考えたけれど…

手入れをラクに、と思い、最初は、マンションの広いベランダのように、コンクリートでテラスをつくる案も考えました。でも、見積もりを取ると予算をかなりオーバー。砂利または土と植栽の方が断然安かったのです。そしてコンクリートが多いゆえの無機質な感じ…筆者たちの憧れから離れてしまいました。

しかし、目隠しになるような背の高い木々も意外と高額。建物と同時進行で外構打ち合わせをしていたので、「やっぱり予算は建物に回したい」という気持ちが強くなり、最終的に外構業者へ依頼したことは以下の3つ。

・目隠しになる大きめの木（シラカシ・イロハモミジなど4種）の植栽

・道路側の2面のブロック塀のつくり直し

・ウッドデッキとデッキ下のコンクリート施工

ほかは手を入れずに引き渡し、という形にしました。

引き渡し後、夫婦で“土の面積”を減らした

こちらが引き渡し直後の庭の様子。このままでは雑草抜きが大変なことになると予想できました。

そこで引き渡し後、夫婦で庭づくりをスタート。ホームセンターでレンガや砂利を購入し、アプローチをDIYして、むき出しの土面積を大幅に減らしました。

先ほどの場所の現在の様子です。

アプローチの左右には、雑草対策の「グランドカバー」であるクラピアやワイヤープランツを植えました。グランドカバーとは地面をはって広がる植物のことで、芝のように広がります。

一方で、芝刈りは不要。伸びっぱなしでも気にならず、太陽の熱から地面を守ってくれる効果も。苗木もホームセンターやネットで安く購入。暮らしながら少しずつ植えて育てていきました。

こちらは昨年の庭の様子。最初の2〜3年はなかなかグランドカバーが広がらずヤキモキしましたが、昨年はかなり広がりました。

わが家のクラピアは冬は枯れますが（地域によっては常緑の場所もあるそう）、春から青々とした葉を出し、夏にかけて庭全体へと広がります。

土の面積を減らして、“里山風”にしたら管理がラクに

実際に暮らしてみて感じるのは、土のままだった部分を減らして本当によかった、ということ。

まず、アプローチについては雑草がそもそも生えにくく、砂利のおかげか生えても根が浅いため抜きやすいです。すっと抜けるから草抜きの負担がかなり減りました。

水やりのときも、ホースを砂利の上に置けば土汚れが気になりません。土だった頃は片付けの際に服が汚れていたので、うれしい発見でした。

また、ウッドデッキの下はコンクリートで固めているので、はき掃除だけでOK。目立たないので落ち葉の多い秋ぐらいしか掃除していません。

そして、アプローチの周りはグランドカバーを全面に植えることで、雑草対策になっています。グランドカバーがしっかり地面を覆っているときは、雑草が生えにくくて助かります。

また、今の季節のように葉が少ない時期も、上記の写真のようにグランドカバーと雑草が混ざり合い、雑草があっても目立ちにくいといううれしいメリットが。

里山風のナチュラルな庭は、木々を自然に配置し、落ち葉も土に還しながら四季の変化を楽しむのが魅力です。落ち葉も雑草も“風景の一部”としてなじむため、神経質に掃除をしなくても気になりません。庭のお手入れに自信がなかった筆者にとって、里山風の庭づくりは大正解でした。

庭づくりは“自分たちが無理なく管理できる”のが大事

母が遊びに来たときに、「管理もしやすくて、緑も感じられて、ちょうどいい大きさの庭だよね」とよく言われます。

実家は緑がとても多く、見ていると本当に癒されます。でもその分、広範囲の水やり、剪定は、年を重ねるとかなり重労働なのだそう。とくに真夏の水やりは大変だと言っていました。

だから、“自分たちが無理なく管理できる庭”を目指してよかったと思っています。がんばりすぎない。多少伸びっぱなしでも、掃除をサボっても気にならない。でも自然と暮らしている感覚を日々感じられる。そんな庭が、面倒くさがりな筆者の暮らしにちょうど合っています。