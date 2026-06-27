新規株主16万人増でイオンラウンジは予約不能に？全国193店舗のデータを分析して見えた実態

YouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が、「【完全調査】もう予約できない？全国のイオンラウンジ満席率データを一挙公開！」を公開した。動画では、全国193店舗のイオンラウンジの満席率を調査し、最近予約が取りづらくなった原因が新規株主の増加によるものなのか、その調査結果を提示している。



わしっし氏は、イオンの株式分割後に新規株主が約16万人増加したことに着目。これがラウンジ混雑の原因になっているのではないかと仮説を立て、新規株主が利用を開始する前の3月20日と、開始後の6月20日の予約状況を全国193店舗で比較した。



調査の結果、予想に反して全体の94%にあたる店舗で、満席率が「減少」または「変化なし」だったと判明した。わしっし氏はこの要因として、イオン側が直近1年間で混雑率が70%を超過した145店舗において、席数を増やす対応を実施していることを挙げた。実際に「イオンモールナゴヤドーム前」では、約15席から約35席へと増席されており、「株主増加に対応するため、イオンとしても対策を打っている」と語る。



一方で、満席率が20%以上上昇した店舗は愛知県や大阪府などの都市部に集中していると指摘。さらに、3月の時点で満席率100%だった店舗の多くは、6月時点でもほぼ100%のままであり、元々予約困難な店舗の状況は改善されていない実態も明らかになった。



動画の最後には、予約が難しい店舗を利用する際の対策を伝授している。「土日祝日より平日のほうが予約を取りやすい」といった基本的な狙い目から、当日のキャンセル待ちや、枠終了前のチェックアウトを狙う方法まで、実践的なテクニックを紹介。データに基づいた冷静な分析と攻略法は、イオンラウンジを賢く利用するための有益な情報となっている。