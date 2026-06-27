「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表１-１スウェーデン代表」（２５日、ダラス）

日本選手初となる５大会連続出場の偉業を達成した長友佑都が試合後、自身のインスタグラムに新規投稿。サポートメンバーの吉田麻也、南野拓実と撮影した４枚の写真がファンの感動を呼んだ。

試合後、長友が「Ｍｙ ｍｅｎｔｏｒ（私のメンター）」と称して投稿したのはピッチに立った選手ではなく、サポートメンバーとして支える吉田と南野。試合後に吉田と抱き合った長友の表情はどこか涙をにじませているようにも映る。

ファンも「なんか涙出てきた」「絆の深さに言葉が出ません」「グッと来た」「ステキな３人」「マンマ・ミーア」と反応した。吉田と南野についてはオランダ戦終了後のミーティングで長友が献身的な行動にも触れ「本当にこの最高のチームで、麻也と拓実なんかゴールの時に輪にも入れない。そんな悔しい気持ちありながらも終わった後に選手が使ったスパイク磨いていたんだよ、片付けたり。そんなのなかなかできない、普通じゃない」と語り、堂安らが静かにうなずいていた。それを知るだけに、今回の投稿から２人への思いがにじんでくる。

スウェーデン戦後に「Ｗ杯はマンマ・ミーア」と名言を残した長友。２０２２年のカタール大会を終えて引退が頭によぎったこともあったが、「４年前の自分におまえ、やめなくてよかったなって。なんでそんなこと考えてたんだ、ふざけんなってことを言いたいですね」。当時３５歳と決して若くない肉体にむちを打ち、再び大舞台を目指すことを決意。今年３月には右太もも裏肉離れを負ったが、驚異の回復力でＷ杯行きをつかみ、「こんな素晴らしい景色がまた見られるとは」と７万人の大観衆に包まれた景色を目に焼き付けた。