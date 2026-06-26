5月に右足を痛めていた栗林良吏投手が、復帰に向けたステップを踏んでいます。



右内転筋の肉離れで戦線を離脱していた栗林良吏が20日、負傷後初のシート打撃に登板しました。

3イニングを想定しストレートに変化球を織り交ぜながら、秋山ら打者11人と対戦。最速は143kmと不本意ながら、許したヒット性の当たりはゼロと上々の仕上がりを見せました。



■広島東洋カープ 栗林 良吏 投手

「シートも自分の中では投げられたと思っているので、2軍の試合にはもう投げられるかなと思うが、今1軍の投手は、みんないいので呼んでもらえないと思うので、そこに呼んでもらえるような結果を2軍で出したい。」





離脱したこの1か月、新たな挑戦に踏み出していました。求めたのは投球の“奥行き”。大学1年生以来となる、チェンジアップ習得を試みました。■広島東洋カープ 栗林 良吏 投手「今年からスライダー投げ始めたのも、ブルペンでちょっと投げてバッターの反応も徐々に良くなってきたということがあったので、キャッチボールとかで（チェンジアップを）投げていって、違和感なく投げるようになったらいいのかなというのはある。でも、チェンジアップを練習するというよりかは、他の球種を しっかり練習したい。」再びチームを勝たせるピッチングをするために栗林は、はやる気持ちを抑え、さらなるレベルアップを誓います。■広島東洋カープ 栗林 良吏 投手「苦しい試合が続いていると思うけど、みんなの頑張っている姿見ていますし、頑張っている姿見て刺激受けて、自分も早く戻りたいという気持ちもあるし、戻るだけじゃなくて勝つための投球をするために、しっかり練習をしないといけないと思います。」【2026年6月26日 放送】