フォレストがバレーボールアカデミーを開校！ 7/2に無料体験会を開催

25日（木）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のフォレストリーヴズ熊本がバレーボールアカデミーの開校に向けて、7月2日（木）に浜線健康パークで無料体験会を開催することをクラブ公式SNSで発表した。

無料体験会は7月2日に熊本県熊本市の浜線健康パークで行われ、開場は18:00から、体験時間は18:30～20:30までの開催となる。費用は無料で、持参物は動きやすい服装、体育館シューズ、飲み物、タオル、バレーボール（持っている方のみ）となっている。

対象は小学1年生～中学3年生の女子で未経験者でも参加ができる。申し込みは保護者より応募フォームで提出をして完了となる。

今後行う通常の活動は、宇城エリア（宇城クラス）が毎週月曜日に、熊本エリア（熊本クラス）が毎週木曜日に行われ、どちらかのクラスに籍を置くことで、追加費用なしで両方の練習に参加できる相互利用制度（最大週2回）がある。

アカデミー入会までの流れは、今回の無料体験に申し込み・参加をし、体験時におなう入会案内で、「規約」の説明と「入会申込書」が渡される。規約に同意の上、入会申込書を提出すると正式にアカデミー会員として活動ができる。