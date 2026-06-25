ザ・ビートルズ、初来日から60年 世界に影響を与えた活動を振り返る
2026年6月29日に初来日から60年を迎える、イギリスのロックバンド、ザ・ビートルズ。来日60周年を記念したポップ・アップ・ストアが25日、原宿に期間限定でオープンしました。今もなお人気を誇るザ・ビートルズの歴史を振り返ります。
■来日は1度きり 世界に影響を与えるザ・ビートルズとは？
ザ・ビートルズは、ジョン・レノンさん、ポール・マッカートニーさん、ジョージ・ハリスンさん、リンゴ・スターさんの4人によるロックバンド。1962年10月に『ラヴ・ミー・ドゥ』でデビューすると、その後、『プリーズ・プリーズ・ミー』（1963年）や『ハロー・グッドバイ』（1967年）などをリリース。1964年には初の主演映画『ハード・デイズ・ナイト』が公開されるなど、音楽だけにとどまらず世界中に様々な影響を与えました。
1966年6月29日に初来日。 法被姿でタラップを降りるシーンは今でも記憶に残る瞬間となっています。来日後、ザ・ビートルズは29日に都内で記者会見を実施。6月30日〜7月2日にかけて日本武道館で計5回の来日公演を開催し、『イエスタデイ』など全11曲を披露しました。 これがザ・ビートルズとして唯一の来日となりました。
その後も『ヘイ・ジュード』（1968年）、『イエロー・サブマリン』（1969年）のほか、ザ・ビートルズ最大のセールスを記録したスタジオ・アルバム『アビイ・ロード』（1969年）などをリリースし、数多くのヒットを生み出しました。
ところが、1970年4月10日、ポール・マッカートニーさんが音楽的な意見の相違などを理由に脱退を表明。ザ・ビートルズとして最後のオリジナル・アルバムとなった『レット・イット・ビー』は、全英チャートで8週連続1位、全米チャートで4週連続1位を記録しました。グループとしての活動に終止符を打った後も様々な作品で話題を集め、2023年には、“最後の新曲”となる楽曲『ナウ・アンド・ゼン』がリリースされました。
■『アビイ・ロード』のジャケット写真を再現
東京・原宿に期間限定でオープンした『ザ・ビートルズ来日60周年記念ポップ・アップ・ストア』（6月25日〜7月5日）では、スクリーンに日本武道館でのライブのダイジェスト映像が流れるほか、『アビイ・ロード』のジャケット写真が映し出され、スクリーンの下に描かれた横断歩道とともにジャケット写真さながらの写真を撮影することができます。
他にも、ザ・ビートルズが1966年に初来日した際の航空機のタラップを再現したフォトスポットが登場。その際にメンバーが着用していた法被の復刻モデルも用意されており、ザ・ビートルズになった気分で写真を撮ることができるということです。また、今回来日60周年を記念して、当時の来日記念盤のアートワークを再現した『プリーズ・プリーズ・ミー』、『ウィズ・ザ・ビートルズ』、『イエロー・サブマリン／エリナー・リグビー』の3作品が26日にリリースされるということです。