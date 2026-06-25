日向坂46盒玉ね萋＆藤嶌果歩“姉トーク”で大盛り上がり！盒供屬姉ちゃんにかわいい表情を見せるって恥ずかしくない？」
日向坂46の郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30〜11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。6月19日（金）の放送は、郄橋と藤嶌の2人でお届け！ 本記事では、藤嶌がInstagramを開設した話から展開されたトークの模様を紹介します。
◆郄橋「果歩にインスタ女王の片鱗あり！」
藤嶌：きれいなお姉さんを目指している藤嶌果歩、Instagram（以下、インスタ）を始めました！
郄橋：イェーイ！ おめでとう！
藤嶌：オフィシャルマークを目印に、ぜひ探していただけたらと思います。
郄橋：アイコンが写真集「果実の歩幅」の通常版の表紙になっております。
郄橋：それで、最初の投稿が地元・北海道で撮影したリール動画！ とってもかわいいんだけど、これってお姉ちゃんに撮ってもらったんだよね？
藤嶌：そうです！ お姉ちゃんが全部撮ってくれました。
郄橋：私もお姉ちゃんがいるから分かるんだけど……お姉ちゃんにかわいい表情を見せるって恥ずかしくない？
藤嶌：ハハハ（笑）。
郄橋：私は結構できないタイプなんだけど（笑）。
藤嶌：本当ですか？ でも、動画やブログに載せている写真って、お姉ちゃんが撮ってくれているものが結構多いんです。
郄橋：そんな印象がある。それこそ、お姉ちゃんと出かけたときによく撮ってくれるから、私も結構助けてもらっているんだけど、お姉ちゃんの前だとふざけちゃうんだよね〜（笑）。
藤嶌：えー！ なんでですか（笑）？
郄橋：性格が似ていて、2人とも結構ドライな感じというか。世の中的にいう“バズりそうなかわいさ”が私もお姉ちゃんも分かっていないから、あまり自信がないの。
藤嶌：でも、未来虹さんのインスタの写真はどれもおしゃれですよ！ モノトーン系統で。
郄橋：ありがとう。でも果歩さんは、もうインスタ女王になれる片鱗をすでに見せてる！
藤嶌：うれしい！ 私は“雰囲気おしゃれ”とか、おしゃれなレイアウトとかが難しいので、とにかくかわいい系で攻めようと思っておりまして、現在インスタ頑張り中でございます！
郄橋：そうだね。ここで写真集「果実の歩幅」の情報もたくさんアップされると思うので、ぜひフォローをよろしくお願いします！
藤嶌：お願いします！
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この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=9588
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！
パーソナリティ：日向坂46（郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）
放送日時：毎週金曜 11:30〜11:55
パーソナリティの郄橋未来虹と藤嶌果歩
◆郄橋「果歩にインスタ女王の片鱗あり！」
藤嶌：きれいなお姉さんを目指している藤嶌果歩、Instagram（以下、インスタ）を始めました！
郄橋：イェーイ！ おめでとう！
藤嶌：オフィシャルマークを目印に、ぜひ探していただけたらと思います。
郄橋：アイコンが写真集「果実の歩幅」の通常版の表紙になっております。
パーソナリティの藤嶌果歩
郄橋：それで、最初の投稿が地元・北海道で撮影したリール動画！ とってもかわいいんだけど、これってお姉ちゃんに撮ってもらったんだよね？
藤嶌：そうです！ お姉ちゃんが全部撮ってくれました。
郄橋：私もお姉ちゃんがいるから分かるんだけど……お姉ちゃんにかわいい表情を見せるって恥ずかしくない？
藤嶌：ハハハ（笑）。
郄橋：私は結構できないタイプなんだけど（笑）。
藤嶌：本当ですか？ でも、動画やブログに載せている写真って、お姉ちゃんが撮ってくれているものが結構多いんです。
郄橋：そんな印象がある。それこそ、お姉ちゃんと出かけたときによく撮ってくれるから、私も結構助けてもらっているんだけど、お姉ちゃんの前だとふざけちゃうんだよね〜（笑）。
藤嶌：えー！ なんでですか（笑）？
郄橋：性格が似ていて、2人とも結構ドライな感じというか。世の中的にいう“バズりそうなかわいさ”が私もお姉ちゃんも分かっていないから、あまり自信がないの。
パーソナリティの郄橋未来虹
藤嶌：でも、未来虹さんのインスタの写真はどれもおしゃれですよ！ モノトーン系統で。
郄橋：ありがとう。でも果歩さんは、もうインスタ女王になれる片鱗をすでに見せてる！
藤嶌：うれしい！ 私は“雰囲気おしゃれ”とか、おしゃれなレイアウトとかが難しいので、とにかくかわいい系で攻めようと思っておりまして、現在インスタ頑張り中でございます！
郄橋：そうだね。ここで写真集「果実の歩幅」の情報もたくさんアップされると思うので、ぜひフォローをよろしくお願いします！
藤嶌：お願いします！
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この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=9588
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！
パーソナリティ：日向坂46（郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）
放送日時：毎週金曜 11:30〜11:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/
番組公式X：@hot_hitoiki46 https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12646
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