日向坂46の郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30〜11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。6月19日（金）の放送は、郄橋と藤嶌の2人でお届け！ 本記事では、藤嶌がInstagramを開設した話から展開されたトークの模様を紹介します。

パーソナリティの郄橋未来虹と藤嶌果歩

藤嶌：きれいなお姉さんを目指している藤嶌果歩、Instagram（以下、インスタ）を始めました！郄橋：イェーイ！ おめでとう！藤嶌：オフィシャルマークを目印に、ぜひ探していただけたらと思います。郄橋：アイコンが写真集「果実の歩幅」の通常版の表紙になっております。

パーソナリティの藤嶌果歩

郄橋：それで、最初の投稿が地元・北海道で撮影したリール動画！ とってもかわいいんだけど、これってお姉ちゃんに撮ってもらったんだよね？藤嶌：そうです！ お姉ちゃんが全部撮ってくれました。郄橋：私もお姉ちゃんがいるから分かるんだけど……お姉ちゃんにかわいい表情を見せるって恥ずかしくない？藤嶌：ハハハ（笑）。郄橋：私は結構できないタイプなんだけど（笑）。藤嶌：本当ですか？ でも、動画やブログに載せている写真って、お姉ちゃんが撮ってくれているものが結構多いんです。郄橋：そんな印象がある。それこそ、お姉ちゃんと出かけたときによく撮ってくれるから、私も結構助けてもらっているんだけど、お姉ちゃんの前だとふざけちゃうんだよね〜（笑）。藤嶌：えー！ なんでですか（笑）？郄橋：性格が似ていて、2人とも結構ドライな感じというか。世の中的にいう“バズりそうなかわいさ”が私もお姉ちゃんも分かっていないから、あまり自信がないの。

パーソナリティの郄橋未来虹

藤嶌：でも、未来虹さんのインスタの写真はどれもおしゃれですよ！ モノトーン系統で。郄橋：ありがとう。でも果歩さんは、もうインスタ女王になれる片鱗をすでに見せてる！藤嶌：うれしい！ 私は“雰囲気おしゃれ”とか、おしゃれなレイアウトとかが難しいので、とにかくかわいい系で攻めようと思っておりまして、現在インスタ頑張り中でございます！郄橋：そうだね。ここで写真集「果実の歩幅」の情報もたくさんアップされると思うので、ぜひフォローをよろしくお願いします！藤嶌：お願いします！



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＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）放送日時：毎週金曜 11:30〜11:55